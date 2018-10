Key West - mehr Süden geht nicht

Besuch in Florida bei Hemingway und Schatzsuchern, pastellfarbenen Häusern und karibischem Lebensgefühl.

Vor einem Jahr war alles anders, als Hurrikan "Irma" mit bis zu 210 Stundenkilometern über die Inselkette der Florida Keys fegte und verheerende Schäden anrichtete. Und auch heuer zog "Michael" eine Spur der Verwüstung durch Florida.

Die rund 25.000 Bewohner hatten Glück. Denn die "Conch-Republic", also die Muschel-Republik, wie sich die Stadt am südlichsten Punkt der USA auch nennt, wurde nicht von der vollen Wucht der Stürme erwischt. So war auch im letzten Jahr nach wenigen Monaten wieder alles - fast - beim Alten. Bei einem Bummel über die Duval Street im Zentrum von Old Town, vorbei an Bars, Souvenirläden und Restaurants mit einladender Veranda oder Gastgarten, ist zu sehen: Alles spielt sich im Freien ab. Kein Wunder. Ist es doch tropisch warm bei neun Sonnenstunden und ganzen 361 Sonnentagen, mit hoher Luftfeuchtigkeit, und absolut frostfrei. Der Rhythmus ist der karibischen Hitze angepasst: langsam und gemütlich.