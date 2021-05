Klimaradeln an der Riviera

Strandhopping mit dem Bike in Ligurien. Zwischen drei Dörfern wurde eine frühere Bahnstrecke zum Küstenradweg umgebaut.

Ein wenig erinnert es an Paul Klees farbenfrohes Bild "Häuser am Meer", dieses Ensemble aus pastellfarbenen Fassaden, grünen Fensterläden, grauen Dächern und einem frech hervorragenden, quittengelben Kirchturm, das da am grünen Hang in der milden Abendsonne leuchtet. Es ist die Sundowner-Seite des nur aus wenigen Parallelstraßen bestehenden Seebads Levanto, sozusagen seine Hinterhofansicht aus dem Hotelzimmer.

Wie muss dann erst der Blick vorn raus sein - zum sicherlich azurblauen Meer? Mit angeleinten Yachten, einem Strand voller Liegen und bunten ...