Klopeiner See - In der Ruhe liegt die Schönheit

Stille Stunden am Klopeiner See. Ein Besuch im oft unterschätzten Südkärnten.

Mitternacht auf dem Hotelbalkon, darunter breitet sich der Klopeiner See aus, und es herrscht: Stille. Aber was für eine, kaum zu glauben, dass es das noch gibt. Nur ein paar Straßenlaternen am anderen Ufer oder vereinzelte Hauslichter spiegeln sich in der glasglatten Wasserfläche. Und dann: "Platsch"! Ein Fischerl.

Es ist, nicht nur wegen pandemiebedingter Hindernisse, wieder schick geworden, den Sommer in Österreich zu verbringen. Und wenn man Glück hat und ein richtiger Altweibersommer mit Sonne und herrlicher Wärme ...