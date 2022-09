Kosovo: Amsel, Taube und Bill Klinton

Kosovo. Der junge Balkanstaat ist immer noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte.

Bill Klinton stand da und blickte wieder einmal Richtung Shopping-Arkade, wo es viele Nagelstudios und Shops mit sehr glitzernden Schuhen und sehr hohen Absätzen gab. Die Boutique Hillary 2 war gerade am Schließen, die letzten Biznismene waren auf dem Weg zu ihren imposanten dunklen SUVs, die am Gehsteig parkten, vor der Skyline des nicht minder imposanten Raiffeisen-Towers dahinter. Es roch nach Kebab und Benzin. Und auf Bill saß eine Taube, wie so oft.

Der amerikanische Ex-Präsident hat eine überlebensgroße Statue und ein Wandgemälde am Bulevardi Bill Klinton bekommen, eine der Renommierstraßen der Hauptstadt Pristina. Xhorxh Bush dagegen: zwar keine Büste, jedoch zumindest auch einen Boulevard - die USA gelten im Land als hauptverantwortlich für die erfolgreiche Unabhängigkeit des kleinen Balkanstaats, dessen Lage zwischen Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien keine friedliche Geschichte zuließ. Kos bedeutet Amsel, die Region ist nach dem Amselfeld, auf Serbisch "Kosovo Polje" und auf Albanisch "Fushë Kosovë", bei Pristina benannt - eine politische und religiöse Schnittstelle an der alten Verkehrsachse zwischen Ibar und Vardar, wo nicht nur Kreuzritter legendäre Schlachten gegen die Osmanen austrugen. Die Sieger danach waren selten klar. Doch die nationalen Mythen am Balkan nehmen es nicht so genau damit.

90 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, die Hälfte der zwei Millionen Einwohner jünger als 30 Jahre. Zumindest in Pristina herrscht ein erstaunlich friedvolles religiöses Miteinander, auch 1500 Katholiken wohnen hier. Die Glasfenster in der römisch-katholischen Mutter-Teresa-Kathedrale zum Beispiel, erst 2017 eingeweiht und durch Auslandsspenden finanziert, zeigen Papst Benedikt in seinen legendären feuerroten Schuhen, die hier ein wenig staubig würden, so viel wird derzeit gebaut. In der Fußgängerzone daneben, die zur Jashar-Pascha-Moschee in den engen Gassen der Altstadt führt, steht die Statue von Zahir Pajaziti, gefallenem Mitbegründer der UCK und Volksheld, vor einer Boutique. Diese ist bis in den Abend hinein offen, das Nationalmuseum eher nicht, keine Kundschaft weit und breit.

Flanieren ist angesagt, mit Belustigungen aller Art: Wer will, kann in Schießständen auf Stoffbären schießen - lebende Exemplare, früher in Käfigen vor Restaurants ausgestellt, befinden sich zum Glück nun im Bärenwald "Vier Pfoten" am Badovac-See im Osten der Stadt, eine der Tourismusattraktionen des Landes. Straßenhändler bieten UCK-Freiheitskämpfer-Medaillen und viel Kinderspielzeug an - Barbie-Puppen, Plastik-Schnellfeuerwaffen. Die darf übrigens keiner mitnehmen, der das orthodoxe Gracanica-Kloster in der Vorstadt besucht, UNESCO-Weltkulturerbe wie viele andere Bauwerke aus vergangenen Jahrhunderten.

Die UNO-Truppen sind immer noch da. Sie kontrollieren die umstrittenen Zonen an der kosovarisch-serbischen Grenze im Norden und wohnen teils in genau den Klöstern, die sie bewachen müssen: in Visoki Decani an der montenegrinisch-albanischen Grenze etwa, seinerzeit Drehort der Karl-May-Verfilmung "Der Schut", wo die KFOR-Truppen sogar den Klostershop betreiben. "Wären wir nicht da, wäre das Kloster längst geplündert", sagt einer der Blauhelme, die derzeit aus Nordmazedonien und Österreich kommen. Nach mir gehen die Lichter in der Krypta aus, kein anderer Besucher weit und breit. Und das Klosterbier aus dem Kühlautomaten kostet die Soldaten zwei Euro die Flasche, man gönnt sich ja sonst nichts auf Mission.

Kosovo, ehemals Teil Jugoslawiens, ab 2003 Teilregion der Republik Serbien, erklärte sich 2008 für unabhängig, was Serbien bis heute gar nicht passt: Das "Newborn"-Monument vor dem Jugend-, Kultur- und Sportpalast von Pristina, dessen Buchstaben - jeder für sich drei Meter hoch - alljährlich neu dekoriert werden, wurde 2008 beim Cannes Lions International Advertising Festival mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet und schaffte es bis auf die Titelseite der "New York Times". Mittlerweile erkennen 115 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Republik Kosovo als einen unabhängigen Staat an, dessen Bevölkerung sich zu rund neun Zehnteln aus ethnischen Albanern und nur zu sieben Prozent aus ethnischen Serben zusammensetzt.

Gerade 90.000 Touristen kommen jährlich, das schafft Schladming an ein paar Wochenenden. Dabei gäbe es viel zu sehen und zu tun: Das Land verfügt über ein reiches osmanisches Erbe, zahlreiche serbisch-orthodoxe Klöster, die oft zum UNESCO-Welterbe zählen, antike Funde, lebhafte Städte und fabelhafte Bergregionen, etwa das Sharr-Gebirge im Süden und die Albanischen Alpen im Westen.

Je weiter südlich jedenfalls, desto albanischer: Prizren etwa, an der Autobahn Richtung Tirana gelegen, ist mit 85.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes - ein gemütlicher Flecken Balkan, wo es sich in den engen Gassen vor der Sinan-Pascha-Moschee am Fuß der Festung prächtig bummeln lässt. Der Hammam hinter der Steinbrücke, ein klassisches Fotomotiv in der Tourismuswerbung, ist renoviert, die Müllabfuhr in den Berggassen erledigen Eselkarren, und die alten Männer rauchen Shisha. Die Jungen hingegen haben die Parkraumbewirtschaftung über - fast jeder Hinterhof wird zum gebührenpflichtigen Parkplatz, Standardtarif 1 Euro pro angefangener Stunde. Nicht wenig Geld, wenn eine große Pizza um 2,50 Euro im Angebot ist. Dafür sind die 80 Kilometer Autobahn nach Pristina gratis geworden, weil die Mautstationen aufgelassen und die Hinweisschilder in serbischer Sprache mit Leukoplast verklebt sind.

Ein wunderbares Land. Und je weiter westlich, desto wanderbarer: Der Rugova-Canyon bei Peja ist fast 25 Kilometer lang, mit Klettersteigen und Fernwanderwegen wie "Peaks of the Balkans", und zählt zu den tiefsten Schluchten Europas. Die Straße durch den Canyon weiter nach Montenegro über den Cakor-Pass ist für Pkw gesperrt, für Wanderer und Biker wieder frei. Es gibt Wasserfälle, Hängebrücken und Hochseilgärten, und wer ein wenig Ski fahren will, findet einen Schlepplift in Boge, einem Dörfchen auf rund 1400 Metern - samt Ökohotel Magra Austria.

Am anderen Ausgang der Schlucht, etwa drei Kilometer westlich des Stadtzentrums von Peja, befindet sich das Patriarchenkloster Pec. Dort kontrolliert die Kosovo-Polizei erst einmal recht betulich Personalausweise und trägt viele Daten in dicke Bücher ein, bevor Besucher einen Blick auf die gewaltigen Fresken hinter den Klostermauern werfen dürfen, ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe. Eile ist ohnehin unangebracht, wie überall im Land. Nur in der Stadt selbst mögen sie nicht, wenn am Bulevardi Toni Bleri beim alten Basar zu lange geparkt wird. Denn dort ist manchmal Wochenmarkt, mit Riesensäcken von grünen, gelben und roten Paprika. Ob Toni Blair, der britische Ex-Premier, im Schuhshop dahinter Glitzerschuhe gekauft hat, bleibt unbekannt.

Information:www.kosovo-info.com/kosovo-tourism