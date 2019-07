Kreta, Larnaca und Ibiza Österreichs beliebteste Reiseziele

Chania auf der griechischen Insel Kreta war heuer die Trend-Destination der Österreicher. Die Stadt verzeichnete im 1. Halbjahr 2019 im Jahresvergleich ein Plus von 106 Prozent auf den heimischen Online-Buchungsportalen. Auf Platz 2 folgt das zypriotische Larnaca (plus 48,2), dahinter die Partyinsel Ibiza (plus 47,7 Prozent), die seit zwei Monaten die Innenpolitik-Berichterstattung bestimmt.

SN/APA (AFP)/JAIME REINA Ibiza wird für österreichische Urlauber immer attraktiver