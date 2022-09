Kreuzfahrt: Ihre Majestät schlägt Wellen

"MS Queen Elizabeth". Es ist so weit: Kreuzfahrtschiffe, unter ihnen manche Legenden, durchpflügen wieder die Weltmeere.

Anfang September ist sie im englischen Southampton eingetroffen nach langer Fahrt, die von Kanada entlang der US-Westküste in den Süden und durch den Panamakanal Richtung Europa führte. Und dort, im Mittelmeer, erreichte das Kreuzfahrtschiff auch die Nachricht vom Ableben der Namenspatronin, Queen Elizabeth II. Und trotz aller Betroffenheit: Die Königin ist tot, es lebe die Königin, und zwar jene der Weltmeere! Die Reise geht weiter. Nun kreist die legendäre "Queen Elizabeth" bis Mitte Oktober - wie auch 2023 - sozusagen im Uhrzeigersinn rund ums westliche Mittelmeer mit den herrlichen Stationen wie Nizza, Rom, Neapel oder Palma de Mallorca. Bei der ersten "Runde" waren noch Gäste an Bord, die bereits in Vancouver oder San Francisco zugestiegen sind. Patricia aus San Diego etwa hat sogar eine mehrtägige Covidisolation hinter sich, wie sie erzählt. Und sie fand das gar nicht so unangenehm, in ihrer luxuriösen Balkonkabine. Denn heutzutage werden nicht mehr ganze Schiffe wie zu Anfang der Pandemie stillgelegt, sondern in einem neuen System infizierte Passagiere sorgsam isoliert. Sicherheit wird großgeschrieben im Bordleben.

Start- und Zielhafen für die Mittelmeerrunden ist Barcelona, die Stadt ist erneut ein begehrtes Reiseziel. Was allerdings verständlich ist bei den einzigartigen Schönheiten der katalanischen Metropole. Wie bei vielen Kreuzfahrten ist der erste Reisetag nach dem abendlichen Auslaufen vom Hafen in Barcelona ein "Seetag" und somit die beste Gelegenheit, das kaum überschaubare Angebot auf dem knapp 300 Meter langen Schiff zu erforschen. Oder wenigstens den vielfältigen Spa-Bereich, was allerdings zu Extrakosten führen kann. Die "Queen Elizabeth" zählt nicht zu den All-inclusive-Destinationen, das sei erwähnt, dafür scheint das luxuriöse Angebot, speziell in der Gastronomie, keine Grenzen zu kennen.

Dieses wissen die "Bewohner" auch zu schätzen, die für allerlei Gala-Abende mit großer Garderobe angereist sind. Die eleganten Damen brauchen ohnehin keinen Ratschlag, sie scheinen die Modeschau zu genießen. Für Herren soll der Hinweis reichen: Ohne Sakko sollte man abends keines der Restaurants ansteuern, auch Krawatten gehören dazu. Im feinen Zwirn sitzt es sich auch besser in der noblen, britischen Aura der üppig mit Holz und Kristall ausgestatteten Gourmettempel. Es gibt aber auch das legere Lido-Restaurant mit reichem Buffet.

Schon das Studium der Speisekarten ist ein Genuss für sich, und dann erst die Zusammenstellung der viergängigen Menüs! Wie das Kabinenpersonal, das wie so oft vorwiegend aus Ostasien stammt, ist das gastronomische Servicepersonal aus vielen Nationen zusammengesetzt. Und bestens geschult. Sodass die Wahl nicht leicht fällt. Also jetzt das Rindsfilet Wellington, den Rehrücken, den gekochten Hummerschwanz oder doch ein Stück vom britischen Black Angus? Zwischendurch kann man bewundern, wie eifrig der indische Sommelier zwischen den Tischen herumwieselt und sich unaufgefordert pünktlich einfindet, wenn's ans Nachschenken geht. Seine Weinempfehlungen nimmt man am besten einfach an, er versteht sein Geschäft. Und dann noch die Desserts … Gut, dass die Laufbänder in der Fitness-Abteilung sich kostenlos in Schwung versetzen lassen. Ein wenig möchte man seine Linie ja doch halten.

Während sich manche Passagiere den Traum erfüllen, einmal auf der berühmten "Queen Elizabeth" zu reisen - es gibt auch junge Familien und dementsprechend eine gut bestückte Kinderzone -, finden sich daneben auch eher gut betuchte, ältere Semester an Bord, die in diesem Jahr bereits mehrere Kreuzfahrten hinter sich haben. Zum Plaudern findet sich immer jemand. Wer raucht, hat's, wie es scheint, besonders leicht. Die Geschichten und Biografien, welche auf Deck zehn im einzigen Raucherbereich ausgetauscht werden, könnten Stoff für ganze TV-Staffeln liefern.

Die Bordsprache ist Englisch. Ab Barcelona gibt es auch Durchsagen in Spanisch. Wer in keiner der beiden Sprachen firm ist, um den kümmert sich die deutschsprachige Reisebegleiterin. Langweilig wird es jedenfalls nie auf der "Queen Elizabeth". Neben den klassischen Kreuzfahrt-Programmen mit Entertainment, Spiel und auch Fortbildung in Form von Kursen, scheinen besonders die Tanzkurse die Senioren anzuziehen. Und so stößt man beim abendlichen Flanieren auf allerhand Bar-Pianisten oder Bands als sanfte Soundtapete. Jüngere Passagiere wählen eher das nächtliche Karaoke, singen und tanzen zu "Macarena", aber nicht ohne Überraschungen: Ein älteres, soigniertes Paar aus den USA erweist sich als echte "Rockröhren", er wählt Deep Purple, sie Tina Turner. Und beide machen ihre Sache wirklich fabelhaft.

Das große "Royal Court Theatre", noblesse oblige, reicht über drei Decks. Die clownesken Shows mit Publikumsbeteiligung wirken auf Kontinentaleuropäer ein wenig befremdlich, aber auch das - obligate - Casino im Las-Vegas-Format findet sein Publikum. Dann lieber ab zum Pool. Nicht ohne Vorahnung, und das zu Recht: Die "anderen" waren schneller, speziell die Liegen im Schattenbereich sind an Seetagen flott besetzt.

Die Landausflüge zu den europäischen Kulturmetropolen wiederum leeren das Schiff. Da wäre Platz am Pool. Aber wer will schon auf Rom, die Sixtinische Kapelle und den Petersdom verzichten, wenn auch der zehnstündige Landgang Kondition erfordert? Wer sich etwa Pompeji vornimmt, sollte den Hinweis auf Kondition und Trittfestigkeit ernst nehmen. Oder eine der zahlreichen Alternativen wählen.

Der Abschied in Barcelona nach dieser fabelhaften Woche voller Erlebnisse und Genüsse fällt nicht leicht. Man kann verstehen, dass manche Menschen - mit dem nötigen Kleingeld - einfach auf diesem "Traumschiff" bleiben, das nach Ende der Mittelmeerrunden durch den Suezkanal nach Asien bis nach Sydney weiterschippert. Bleibt die Hoffnung auf einen Lottosechser. Hier ließe sich auch eine 36-Tage-Kreuzfahrt locker aushalten, mit Blick auf die schneeweißen Bugwellen ihrer Majestät.



INFORMATION

Das Schiff:

Die 90.900 Bruttoregistertonnen große "Queen Elizabeth" verstärkt seit 2010 die Flotte der königlichen Schwestern. Die Taufpatin: Ihre Majestät Elizabeth II., Königin von Großbritannien.

Ein paar Zahlen: 294 Meter Länge, 1046 Passagierkabinen für 2081 Gäste, 1005 Crew-Mitglieder, zwölf Passagierdecks, zwei Pools, sieben Restaurants inklusive Freiluft-Restaurant; Spa, Casino, Theater.

Die Bibliothek auf zwei Geschoßen und mit Meerblick umfasst 6000 Bücher. Ein ganz besonderer Tipp: Die "Country House"-Soireen lassen die goldenen Zeiten stilvoller Champagner-Empfänge und glamouröser Ball-Abende wiederaufleben.

Die Reederei:

Die drei Königinnen der Kreuzfahrt - neben der "Queen Elizabeth" gibt es noch die "Queen Mary 2" und die "Queen Victoria", ab 2024 kommt die "Queen Anne" dazu - kreuzen unter der Flagge der britisch-amerikanischen Cunard Line, die schon 1839 als Übersee-Postlinie gegründet wurde. Heute gehört sie zum riesigen Carnival-Konzern, der mit 114 Schiffen, darunter Marken wie Aida oder Costa, weltweiter Marktführer ist.

Weitere Auskünfte zu Schiffen und Routen:

Cunard Line, www.cunardline.at/de/schiffe/queen-elizabeth

Info und Buchung, www.heimathafen.at