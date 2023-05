Kroatien: Auf Jakobs Spuren

Camino Krk. Wandern auf Pilgerpfaden rund um die kroatische Insel.

Der schmale Waldweg schlängelt sich sanft den nächsten Hügel hinauf. Steine und Baumwurzeln säumen den Pfad, hohe Kiefern sorgen immer wieder für etwas Schatten an diesem heißen Tag. Im Gleichtakt klacken die Stöcke zweier Wanderer auf den Felsen und vertreiben grüne Eidechsen kurzzeitig von ihren Sonnenplätzen. Dann führt der Weg steil bergab, macht eine Biegung und mündet in eine winzige Bucht. Das Wasser leuchtet türkisblau, kleine Fische sind zu erkennen, die sich um die Felsen tummeln, und ein schmaler Kiesstrand lädt zu einer Abkühlung ein. Für eine Pause ist es an diesem Morgen noch zu früh, denn noch liegen knapp 20 Kilometer vor den beiden Wanderern. Und so biegen sie statt des Badestopps an der nächsten Gabelung rechts ab, erklimmen einen kleinen Berg und erreichen nach wenigen Minuten die Kirche Sv. Krševan aus dem 12. Jahrhundert. Ein kleiner Metallkasten liegt neben dem steinernen Gebäude. Also einfach öffnen, den Stempel herausnehmen, und schon ist die Etappe dokumentiert - in ihrem Pilgerbuch für den "Camino Krk".

Die Pilgerroute führt im Uhrzeigersinn rund um die Insel Krk in der nordkroatischen Region Kvarner. Diese kroatische Region verbindet die Halbinsel Istrien im Westen mit der Küste Dalmatiens und ihren Inselwelten im Süden. Das raue, bergige Hinterland des Kvarner mit seinen Festungen, Kastellen und Barockkirchen mündet in eine mediterrane Landschaft mit Badeorten, Häfen, Stränden und den bekannten Inseln Krk, Rab, Cres und Lošinj. Auch auf Krk wechseln sich waldreiche Küstenwege mit Bergpfaden und Schotterwegen ab, die durch Olivenhaine und Weinberge verlaufen. Unterwegs laden Fischerorte zur Einkehr und an historischen Kirchen, Burgen oder Klöstern finden Wanderer die Stempel für den Pilgerpass. Die insgesamt 150 Kilometer lange Strecke lässt sich an sieben Tagen zurücklegen, wer weniger Zeit hat, sucht sich einzelne Etappen heraus. Derzeit ist die Wandertour noch ein Geheimtipp, denn das Projekt "Camino Krk" wurde erst 2019 vom örtlichen Tourismusverband in Zusammenarbeit mit der Bruderschaft des Heiligen Jakob gestartet. Der Weg beginnt seither in der Stadt Krk und führt über mehrere Teilstrecken zum Endpunkt in Kornić vor der Kirche Sveti Jakov. Insgesamt 350 Camino-Schilder, ein blaues Rund mit weißem Pfeil, zeigen Wanderern den Weg, hilfreich sind auch die digitalen Tracks der Etappen für Smartphone-Apps.

Am ersten Tag prägen die Olivenhaine der Westküste die Strecke, unterwegs eröffnen sich immer wieder Weitblicke auf die Nachbarinsel Cres. Ganze fünf Stempel können Wanderer am zweiten Tag sammeln und erreichen dann am Abend die lebendige Hafenstadt Malinska. Hier beginnt einer der schönsten Abschnitte der Route, die bis Omišalj am nördlichen Zipfel der Insel zu großen Teilen über Küstenpfade direkt am Meer entlang führt.

Die Etappen der Ostküste sind hingegen von kargen Landschaften geprägt, hier müssen Wanderer einige Höhenmeter überwinden. "Abkühlung nach dem anstrengenden Tag findet ihr unten am Strand in der Nähe des Hafens", empfiehlt Elizabeta Jurešić ihren Gästen, als diese mit dem Weinort Vrbnik das Ziel der fünften Etappe erreichen. "Und zum Abendessen solltet ihr unseren lokalen Weißwein Žlahtina probieren." Die Pilger folgen ihrem Tipp und genießen nach dem täglichen Bad im Meer eine typisch kroatische Dorade mit dem ebenso typischen Mangold als Beilage in der Konoba Luce, wo Ivica Grdinić die Weine seines Familienunternehmens ausschenkt.

Wer den Camino Krk gehen möchte, übernachtet in Mobilheimen auf Campingplätzen, in Hotels oder in Privatunterkünften. Die Gastgeber sind allesamt neugierig und kommen gern mit den Wanderern ins Gespräch. "Mein Traum war es immer, den Camino in Spanien zu gehen", schwärmt Lucija Topalušić, die mit ihrer Tochter eine Pension in Baška, Zielort der sechsten Etappe, betreibt. "Jetzt freue ich mich über alle Pilger, die wir beherbergen dürfen." Mit geübten Handgriffen serviert sie ihren Gästen das Frühstück und legt gleich ein Sackerl fürs Lunchpaket bereit, denn die letzte Etappe des Wanderwegs hat es noch einmal in sich.

Am Ortsrand von Baška führt der Camino über 237 Stufen hinauf zur 600 Jahre alten Wallfahrtskirche der Muttergottes von Gorička. Und wieder ein neuer Stempelabdruck im Gepäck. Dann geht es weiter über steinige, steile Wege durch karge Mondlandschaften ohne viele Schattenspender zu den historischen Trockensteinmauern von Lipica. Drei Gipfel später ist endlich der Zielort Kornić in Sicht. Steil ist der Abstieg hinunter ans Meer, zur Hafenstadt Punat mit ihrer beeindruckend großen Marina. Doch die Wanderer lassen die teuren Yachten links liegen. Denn jetzt lockt der Endspurt. Sie erklimmen den letzten Hügel, und an der Pfarrkirche Sv. Jakova in Kornić landet mit viel Schwung und deutlichem Plopp der letzte Stempelabdruck im Pilgerbuch.



INFORMATION

Unterkünfte:

Hotel Valamar "Koralj", Krk, guter Ausgangspunkt für den Camino, www.valamar.com

Haus Lucija, Baška, Zimmer mit Meerblick und Frühstück, www.baska-hauslucija.com



Auskünfte zu Inseln und Regionen:

www.kvarner.hr, croatia.hr/de-de