Kulturherbst in drei Schweizer Städten. In den Metropolen entstehen neue Museen, doch auch abseits großer Zentren finden sich Schätze.

Das kulinarische Erbe der Schweiz ist nicht zu verachten. Ob Züri Gschnetzeltes mit Rösti in Zürich selbst, Raclette in Fribourg oder Fondue Moitié-Moitié in Lausanne - das Land hält seine kulinarischen Traditionen hoch. Aber die drei Städte vereint mehr, sie ...