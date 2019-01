50 Jahre Lanternitt-Wanderung. Am Lago Maggiore machen sich jedes Jahr Hunderte Menschen auf zum Mond.

Die Amerikaner planten 1969 noch die Mondlandung, während in den südwestlichen Ausläufern der winterlichen Alpen in einer kalten Jännernacht vier unerschrockene Norditaliener - nach einigen Gläsern Wein in der Bar Milano in Cannobio - beschlossen, sich noch in derselben Nacht auf den Weg zu machen und sich zum Mond zu begeben.