Leise unterwegs per Dampfboot: Alles nur heiße Luft

Historische Dampfboote sind immer eine Attraktion, nicht nur für Touristen.

Sie gleiten fast lautlos in den Eberswalder Stadthafen in Brandenburg, bei manchen raucht es aus dem Schornstein, bei manchen nicht. Bei einigen Booten sitzen die Passagiere unter freiem Himmel, die komfortableren haben ein Dach, eines sogar einen Schaufelradantrieb. Eines gilt für alle: Nicht den Dampfkessel, der sich meist in der Mitte des Bootes befindet, angreifen, Verbrennungsgefahr! Vorsicht also mit Kindern, das Spektakel der Dampfboote zieht jedoch viele Schaulustige an, fast jeder möchte einmal mitfahren.

Dampfboote haben eine lange ...