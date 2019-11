Leserreisen-Tag 2019

Am Samstag, 16. November 2019 heißt es ab 8.30 Uhr wieder:

Nach einem sommerlichen Herbst steht der Winter vor der Tür - und die Sehnsucht nach Sommer und Sonne, nach neuen Eindrücken und noch unbekannten Zielen wächst. Traditionell fallen in den nächsten Wochen die wichtigsten Entscheidungen für Ihren nächsten Urlaub. Wenn das auch bei Ihnen so ist, dann ist der Leserreisentag bei den "Salzburger Nachrichten" goldrichtig für Sie.

Traumziele und Vorträge

Hand aufs Herz: Sind Sie auch reif für die Insel? Interessiert Sie ein Urlaub in Ost- oder Südeuropa? Soll es ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehen? Oder möchten Sie ganz einfach mal nach Albanien? Oder die haben Lust auf eine Flusskreuzfahrt? Oder, oder, oder . . . Die Welt liegt Ihnen quasi zu Füßen, wenn Sie am Samstag, dem 16. November, das Foyer der "Salzburger Nachrichten" in der Karolingerstraße 40 in Salzburg-Maxglan besuchen, um sich auf dem schon traditionellen Leserreisen-Tag jede Menge Ideen für Ihren nächsten Traumurlaub zu holen. Zahlreiche gute Gründe sprechen für einen Besuch dieser Veranstaltung, die sich in den vergangenen Jahren bei unseren Leserinnen und Lesern bestens bewährt hat.

Ihr erster Vorteil:

Alle Reiseanbieter präsentieren sich im Foyer der "Salzburger Nachrichten" unter einem Dach, und so können Sie sich innerhalb kurzer Zeit den perfekten Überblick verschaffen.

Ihr zweiter Vorteil:

Vor Ort sind natürlich auch die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Reisebüros. Sie stehen Ihnen gern in persönlichen Gesprächen Rede und Antwort und informieren über die Highlights ihres Angebots - nutzen Sie diese einmalige Chance, um sich ein Bild von den Leserreisen für 2020 zu machen.

Ihr dritter Vorteil:

Darüber hinaus finden im SN-Saal den ganzen Tag über spannende Vorträge statt. Spätestens jetzt haben Sie sicherlich so richtig Lust, die Koffer zu packen und mehr von der Welt zu sehen.

Ihr vierter Vorteil:

Im Rahmen der Veranstaltung erwartet Sie ein spannender Abendvortrag von Gerhard Liebenberger, der - ausführlich und mit tollen Bildern untermalt - von seiner Abenteuerreise mit der Transsibirischen Eisenbahn berichten wird.

Ihr fünfter Vorteil ist zugleich ein heißer Tipp:

Die vorgestellten Leserreisen sind erfahrungsgemäß sehr beliebt und die Anzahl der verfügbaren Plätze ist beschränkt. Wer also bald bucht, der hat seine Traumreise sicher!

Ihr sechster Vorteil:

Wer die Gelegenheit am Schopf packt und gleich am Leserreisen-Tag bucht, parkt bei Flugreisen, die in Salzburg starten, während des Urlaubs am Salzburger Flughafen gratis. Außerdem erfolgt ein Upgrade in die Business Lounge bei Buchung einer Leserreise.

Ihr siebter Vorteil:

Ebenfalls nicht zu kurz kommt beim Leserreisen-Tag auch die kulinarische Verpflegung. Im Eintrittspreis von 5 Euro ist ein Heiß- oder Kaltgetränk sowie Kuchen oder eine Portion Würstel mit Gebäck inkludiert. Übrigens: Mit der SN Card erhält eine zweite Person kostenfreien Eintritt mit Verpflegung!

SERVICE

Samstag, 16. November 2019: Leserreisen-Tag

Wann?

Einlass: 8:30 Uhr

Information und Vorträge von 9.00 bis ca. 15.30 Uhr

Wo?

Verlagshaus der "Salzburger Nachrichten"

Karolingerstraße 40

5021 Salzburg

Parkplätze vorhanden, auch bequem erreichbar mit der Obus Linie 10

Eintritt:

5 Euro inklusive Heiß- oder Kaltgetränk sowie Kuchen oder Portion Würstel mit Gebäck

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre mit Ausweis

SN-Card-Vorteil:

Bei Vorlage Ihrer SN-Card erhalten Sie zu Ihrer erworbenen Eintrittskarte eine Eintrittskarte gratis.

Großes Gewinnspiel

Mit den Partnern der Leserreisen tolle Reisegutscheine gewinnen. Gewinnspiel-Karten im Eingangsbereich.

Reisebüro Marazeck GmbH / KLUG touristik: Gutschein für die Reise "Fluss, Maschinen und Motoren" zum Reisetermin nach Wahl in einer Doppelkabine Deluxe Donaudeck für zwei Personen. Diese Reise hat einen Gesamtwert von 798 Euro.

HEIMATHAFEN - Ihr Kreuzfahrt Büro:1 x 200-Euro Gutschein

GEO Reisen & Erlebnis GmbH: 1 x 200-Euro Gutschein

Mediatour Reisebüro: 1 Reisegutschein 150 Euro

Kuoni GmbH/Travelfactory: 2 Reisegutscheine zu je 100 Euro

Kneissl Touristik GmbH: Gratisflug für die Südfrankreich Reise: Salzburg - Bordeaux bzw. Lyon - Salzburg

THE TRAVEL BIRDS: 2 x 100-Euro Gutschein



VORTRAGSPROGRAMM IM SN-SAAL

Uhrzeit Veranstalter Thema 9.30 Einlass der Besucher ins SN-Foyer und in den SN-Saal 9.00-9.25 KUONI/Travel Factory Georgien und Aserbaidschan 9.25-9.50 HEIMATHAFEN - Ihr Kreuzfahrt Reisebüro Kreuzfahrt Westeuropa - "Heimat der großen Entdecker" 9.50-10.15 Ruefa Reisen GmbH Star Clipper 10.15-10.40 THE TRAVEL BIRDS Vietnam 10.40-11.05 GEO Reisen & Erlebnis GmbH Costa Weltreise 2021 - 116 Tage 11.05-11.30 Reisebüro Marazeck GmbH/KLUG touristik Flusskreuzfahrt: MS Franz Josef Strauss - Grachten, Tulpen & Lorely 11.30-11.55 Mediatour Reisebüro Albanien: Das letzte Geheimnis Europas 11.55-12.20 Kneissl Touristik GmbH Marokkanische Impressionen 12.20-12.45 HEIMATHAFEN - Ihr Kreuzfahrt Reisebüro Ostsee-Kreuzfahrt: "Weiße Nächte in St. Petersburg" 12.45-13.10 KUONI/Travel Factory Winterzauber Finnland 13.10-13.35 THE TRAVEL BIRDS Oman - Ein orientalischer Wüstentraum 13.35-14:00 GEO Reisen & Erlebnis GmbH Kreuzfahrt mit den Wiener Philharmonikern 14.00-14.25 Kneissl Touristik GmbH Indien: Rajasthan 14.25-14.50 Mediatour ReisebüroBhutan - Geheimnisvolles Himalaya-Königreich 14.50-15.15 Reisebüro Marazeck GmbH/KLUG touristik Flusskreuzfahrt: MS Tschaikowsky - Städte der Zaren

Anschließend ab 18 Uhr: Abendveranstaltung im SN-Saal

Gerhard Liebenberger: #Transsibirien - Wie unendliche Weite mein ganzes Leben veränderte





Wann und wo?

Am Samstag, dem 16. November, ab 18.00 Uhr im Saal der "Salzburger Nachrichten"

Dauer: ca. 2 Stunden

Eintrittspreise/SN-Card-Vorteil:

mit SN Card: 10,00 Euro (an der Abendkasse, bei Vorlage der SN Card, gilt für 2 Personen)

ohne SN Card: 13,00 Euro (an der Abendkasse)

Tickets reservieren unter www.transsibirien.com oder an der Abendkasse

Weitere Infos unter: www.transsibirien.com

