mit Kosovo & Montenegro - Reiseleitung: Albanien-Experte Dir. Wolfgang Traschler. Von 27. Mai bis 4. Juni 2020.

Albanien fasziniert seine Besucher nicht zuletzt deshalb, weil man noch immer sehr wenig von dem kleinen Land weiß, dessen Einwohner zu den ältesten Kulturvölkern Europas gehören. Das Land übt eine eigenartige Anziehungskraft aus. Zum einen beruht diese auf der urtümlichen, wilden Schönheit der Landschaft, die sich zugleich abweisend schroff und seltsam faszinierend darbietet, zum anderen auf der sprichwörtlichen Gastfreundschaft seiner warmherzigen Menschen. Die jüngste Geschichte des Landes hat nicht dazu beigetragen, Reiselust zu wecken. Doch die Jahre der

Unruhe und der Unsicherheit sind lange vorbei. Heute treffen Sie in Albanien auf eine enorme Aufbruchsstimmung, eine sehr positive Lebenseinstellung und eine, trotz aller wirtschaftlichen Widrigkeiten, ungebrochene Dynamik, Lebenskraft und Lebensfreude.

Die Faszination der Landschaft, die Gastfreundlichkeit, die exzellente Küche und nicht zuletzt die zahlreichen historischen Stätten, Zeugnisse der bewegten Geschichte des Landes, sind gute Gründe, dieses Land zu besuchen und das letzte Geheimnis Europas zu lüften!

27. Mai: Flug von Salzburg über Wien nach Priština (Kosovo). Fahrt nach Prizren. Kurzer Rundgang durch das sehr schöne Städtchen. Weiterfahrt nach Gjakova. Abend-essen und Nächtigung.

28. Mai: Fahrt über die albanische Grenze nach Fierza. Wunderbare Fahrt mit der Fähre auf dem Drin-Stausee durch die faszinierende Berglandschaft Albaniens nach

Koman. Weiterfahrt nach Shkodra. Abendessen und Nächtigung.

29. Mai: Heute umrunden wir den landschaftlich wunderschönen Skutari-See. Über die montenegrinische Grenze erreichen wir Vinpazar. Mittagessen in Vinpazar oder in Bar (am adriatischen Meer). Über Muriqan kommen wir zurück nach Albanien. Abendessen und Nächtigung.

30. Mai: Fahrt von Shkodra nach Berat. Nach dem Mittagessen Besuch der Festungsstadt (UNESCO-Welterbe) und des Onufri-Museums. Weiterfahrt nach Vlore. Abendessen und Nächtigung.

31. Mai: Über den Llogara-Pass fahren wir heute entlang der Küste ("albanische Riviera") in den Süden des Landes. Mittagessen in Xamil. Anschließend Besuch von Butrint aus griechischer und römischer Zeit (UNESCO-Weltkulturerbe). Abendessen und Nächtigung in Saranda.

1. Juni: Fahrt zur Quelle "Blue Eye" und weiter nach Gjirokaster,

Heimat des Schriftstellers Ismail Kadare und bekannt durch dessen Roman "Chronik in Stein". Weiter nach Permet. Abendessen und Nächtigung.

2. Juni: Durch die schöne Berglandschaft Südalbaniens geht es heute nach Pogradec am Ohrid-See. Unterweg besuchen wir die Schwefelquellen nahe Leskovike und das Städtchen Korca.

3. Juni: Fahrt durch das Skumbimtal nach Tirana, direkt zur Seilbahn auf den Hausberg Dajti. Kurze Wanderung (ca. 45 Minuten) zum Fischrestaurant "Gurra e Perisse". Kombiniertes Mittag-/

Abendessen. Danach mit dem Bus in die Stadt Tirana. Zeit zur freien Verfügung. Nächtigung.

4. Juni: Nach dem Frühstück Fahrt nach Kruja. Kurzer Besuch des Skanderbeg-Museums und Gang durch die alte Basarstraße. Fahrt zum Flughafen Tirana und Rückflug über Wien nach Salzburg.

Leistungen:

• Flüge ab/bis Salzburg, Gebühren, Steuern

• Rundreise lt. Programm

• 8 Nächtigungen mit Frühstück in guten Hotels

• 7 Abendessen in Hotels und guten Restaurants

• 5 Mittagessen in lokalen Spezialitätenrestaurants

• Alle Eintrittsgelder

• Deutsch sprechende albanische Reiseleitung



Leserreisen-Bonus:

Reiseleitung durch Albanien-Experten ab/bis Salzburg



Pauschalpreis/Person:

€ 1595,- (EZZ: € 144,-)



Beratung & Buchung:

Mediatour P. Meisnitzer

Reisebüro GmbH

5027 Salzburg

Franz-Josef-Straße 22

Tel. 0662/88 26 2 70

E-Mail: info@mediatour.at

Internet: www.mediatour.at

