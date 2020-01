"Auf den Spuren der Entdecker"

Westeuropa-Kreuzfahrt mit der "Mein Schiff 6", TUI Cruises. Termin: 7. bis 20. 9. 2020.

1. Tag: Per Direktflug geht es von Salzburg nach Hamburg und dort auf eine zirka dreistündige Stadtrundfahrt durch die Hansestadt mit "Hamburger Original"-Reiseführung. Anschließender Transfer zum Hotel "Empire Riverside", einem der angesagtesten und beliebtesten Hotels der Stadt, zur Übernachtung mit Frühstück.

2. Tag: Transfer zum Hamburger Hafen und Einschiffung. Unvergessliches Auslaufen entlang der Elbe mit Kurs auf Amsterdam.

3. Tag: Der erste Seetag lässt Sie "ankommen und entspannen". Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten rund um die Uhr, das Angebot im Wellness-, Spa- und Sportbereich sowie ein hochwertiges Entertainmentprogramm, das neben täglichen Abendshows auch Vorträge zu "Land und Leuten" verspricht.

4. Tag:Amsterdam wird Sie verzaubern! Ganz gleich, ob Sie die Grachten und Gassen, in denen sich stattliche Kaufmannshäuser aneinanderreihen, zu Fuß, mit dem Boot oder stilecht auf dem Fahrrad erkunden. Von hier aus begaben sich Entdecker und Kaufleute im 16. Jahrhundert auf große Fahrt und prägten ihre Heimat maßgeblich.

5. Tag: Von Zeebrügge aus geht es nach Brügge, wo die Spuren der Hansezeit im exzellent erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern noch allgegenwärtig sind. Auch Gent, Antwerpen und Brüssel lassen sich wunderbar bei einem Ausflug besuchen.

6. Tag:Le Havre ist Ausgangspunkt für eine Stippvisite in Paris mit seinen berühmten Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Sacré-Cœur oder Champs-Élysées. Alternativ wartet die Normandie mit verträumten Fischerdörfern wie Honfleur oder den idyllischen Städten Giverny, Rouen und Étretat darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

7. Tag:Seetag zur Erholung.

8. Tag: Vor La Coruña wies jahrhundertelang der römische Leuchtturm "Torre de Herkules" den Entdeckern den Weg in die wunderschöne Hafenstadt. Ein Besuch des wohl bekanntesten Pilgerorts Santiago de Compostela ist nur eine der zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten, die sich Ihnen in und um die Stadt bieten.

9. Tag: Entspannen Sie sich auf einem weiteren Seetag, bevor es den Tejo hinauf, vorbei am Seefahrerdenkmal, in die portugiesische Hauptstadt geht.

10. Tag:Lissabon blickt auf eine fesselnde Geschichte zurück, die Kunst und Kultur auf eine ganz besondere Art prägte. Ein Spaziergang durch die verwinkelte Altstadt lässt diese längst vergangene Zeit wiederaufleben. Verbinden Sie den Rundgang mit einer Fahrt mit der nostalgischen Straßenbahn Eléctrico Nr. 28!

11. Tag:Cádiz gilt als Geheimtipp Andalusiens - am Ende jeder Gasse schimmert das Meer und die hellen Fassaden bieten eindrucksvolle Fotomotive. Planen Sie auch eine Besichtigung in Sevilla, Gibraltar oder der Sherry-Kellerei Osborne ein!

12. Tag: Am letzten Seetag lassen Sie die Eindrücke der vergangenen Tage auf sich wirken.

13. Tag: Barcelona setzt das Highlight am Ende einer spannenden Reise: Die quirlige Metropole werden Sie sofort ins Herz schließen!

14. Tag: In Palma angekommen, genießen Sie noch einmal einen Tagesaufenthalt an Bord oder flanieren durch die Altstadt, bevor es abends per Direktflug zurück nach Salzburg geht.



*Bei Doppelbelegung im Wohlfühltarif inkl. 100 € Frühbucherermäßigung bis 31. 1. 2020, limitiertes Kontingent; Einzel- & Mehrbettbelegung auf Anfrage;

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen.

Inklusivleistungen:

• Flug ab/bis Salzburg

• Bustransfers Flughafen-Hotel-Schiff-Flughafen

• 1 Nacht in Hamburg im "Empire Riverside" inkl. Frühstück; Stadtrund-fahrt (ca. 3 Stunden) in Hamburg

• 12-Nächte-Kreuzfahrt in gebuchter Kat., Vollpension

• Premium-All-Inclusive: über 100 Markengetränke, Service am Platz, Sauna, Fitness und Entertainment

• Exklusiver Schiffsrundgang (öffentl. Bereiche) am Einschiffungstag

• Tagesaufenthalt an Bord (öffentl. Bereich) am Abreisetag

• Reiseleitersprechstunden an Bord

• Trinkgelder

• 1 Marco-Polo-Reiseführer pro Kabine

• HEIMATHAFEN-Reisebegleitung

Preis* p. P. in Doppelkabine:

Innen - Kat. A € 2599,-

Balkon - Kat. G € 2799,-

Balkon - Kat. F € 2849,-



