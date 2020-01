Baskenland

Nordspanien mit Bilbao, San Sebastian & Rioja. Termin: 3. bis 9. Juni 2020.

Tag 1: Anreise-Bilbao Bustransfer von Salzburg zum Flughafen München und Flug mit Lufthansa nach Bilbao. Nach Ankunft Begrüßung durch die örtliche Reiseleitung und Fahrt auf den Stadtberg Artxanda, wo Ihnen eine herrliche Aussicht über die Stadt geboten wird. Transfer zum Hotel und Bezug der Zimmer für zwei Nächte.

Tag 2: Bilbao Am Vormittag Stadtführung in Bilbao. Der Nachmittag steht für eigene Entdeckungen zur freien Verfügung.

Tag 3: Biskayaküste Fahrt zur

beeindruckenden Biskaya-Brücke, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Liftauffahrt auf die Brücke mit schönem Panoramablick. Im Anschluss geht es mit der Schwebefähre zum Ausgangspunkt. Weiter über Bermeo und Mundaka in die geschichtsträchtige Stadt Gernika. Sie gilt als die heilige Stadt der Basken. Hier besuchen Sie das berühmte Casa de Juntas sowie den Europa-Park mit Skulpturen von Henry Moore und Eduardo Chillida. Danach Fahrt nach San Sebastian. Bezug der Zimmer für zwei Nächte. Abendessen im Hotel.

Tag 4: San Sebastian Auffahrt

mit dem Bus auf den Berg Monte Igueldo, von wo Sie einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt haben. Rundgang durch die Altstadt von San Sebastian. Der Nachmittag steht in San Sebastian für eigene Erkundungen zur

freien Verfügung.

Fakultativ:

Kochkurs in San Sebastian (€ 95,-/ Person, Mind. Teilnehmer 15)

Tag 5: Pamplona-Logroño Fahrt nach Pamplona und Rundgang. Danach weiter in die Provinz La Rioja, eine autonome Gemeinschaft im Norden Spaniens. Bezug der Zimmer in Logroño für zwei Nächte.

Tag 6:Logroño-Bodega Lopez de Heredia Logroño, Hauptstadt der Provinz La Rioja, liegt am Schnittpunkt der drei Teilgebiete des Weinbaugebiets La Rioja an beiden Ufern des Ebro. Rundgang durch die sehenswerte Altstadt. Besuch der Klöster Suso y Yuso bei San Millan de la Cogolla. Besichtigung der Kathedrale in Santo Domingo Calzada und Weiterfahrt zum Weingut Lopez de Heredia, Besichtigung & Verkostung.

Tag 7:Bodega Marqués de Riscal-Vitoria-Gasteiz Die Bodega Marqués de Riscal bildet den Kern der "Stadt des Weins", die von dem seit 1858 existierenden Weingut Marqués de Riscal im Jahre 2000

in Angriff genommen und vom Architekten Frank O. Gehry entworfen wurde. In dieser befindet sich auch der erste Weinkeller La Catedral, in dem Weinflaschen aller Jahrgänge seit 1862 bis heute aufbewahrt werden. Heute ist es Weingut, Hotel und Michelin-Restaurant. Besichtigung und Verkostung. Rundgang in Vitoria-Gasteiz, der Hauptstadt der autonomen Region Baskenland. Ein Kleinod ist die mittelalterliche, im Baskenland einzigartige Altstadt mit Gebäuden im romanischen Stil und zahlreichen Renaissancepalästen. Transfer zum Flughafen und Rückflug nach München. Bustransfer nach Salzburg.



