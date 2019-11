Eine ganz besondere Reise in das Königreich des Glücks. 14. bis 30. Oktober 2020.

1. Tag: Bustransfer Salzburg-München. Flug von München mit Qatar Air über Doha nach Neu-Delhi.

2. Tag: Nach der Ankunft in Delhi und der Erledigung der Einreise-formalitäten in Indien erfolgt der Weiterflug nach Guwahati (Assam). Von hier geht es mit dem Bus über den Fluss Brahmaputra in zirka dreistündiger Fahrt zur Grenze des Königreichs Bhutan. Nächtigung in Samdrup Jongkhar.

3. Tag: Samdrup Jongkhar-Tashigang Fahrt von der indischen Tiefebene in die Berge Bhutans. Nächtigung nahe der "Metropole" des Ostens, Tashigang.

4. Tag:Tashigang Besuch des charmanten Stadtzentrums und des Dzong, auf einem Felssporn hoch über der Schlucht des Gamri-Flusses gelegen. Ausflug in den "fernen Osten" Bhutans nach Rangjung und Radhi mit seinen malerischen Reisterrassen.

5. Tag: Tashigang-Mongar-Lhuentse Über den "East-West-Highway", die einzige Straßenverbindung zwischen dem Osten und dem Westen, und über den 2298 Meter hohen Kori-La-Pass erreichen wir Mongar. Besuch des Dzong und Weiterfahrt nach Lhuentse. Nächtigung in Autsho.

6. Tag: Lhuentse & KhomaVom Lhuentse-Dzong genießen wir einen wunderbaren Blick auf das Kuri-Chhu-Tal. Besuch des Weberdorfes Khoma.

7. Tag: Lhuentse-Jakar (Bumthang) Die Fahrt von Authso nach Bumthang ist lang und landschaftlich spektakulär. Wir überqueren den 3780 Meter hohen Trumshing-La, einen der höchsten Straßenpässe Bhutans.

8. Tag: Bumthang Wandernd besuchen wir heute die schönsten Klöster des spirituellen Herzens Bhutans. Besuch des Dzong und Zeit zur freien Verfügung in der lebhaften Kleinstadt Jakar.

9. Tag: Bumthang-Tongsa Fahrt über den 3500 Meter hohen Yotong-La nach Tongsa. Besuch des hoch über dem Mangde-Fluss erbauten Dzong.

10. Tag: Tongsa-Gangtey-Phobji Fahrt vorbei an Chendebji (Stupa) zum Dorf Rukubji. Besuch des urigen Dorfes und Weiterfahrt nach Gangtey. Wanderung (zirka zwei Stunden) vom Kloster durch das Tal zu unserem Hotel. Nächtigung auf 3100 m.

11. Tag: Phobji-Punakha Fahrt über Wangue Phodrang zum Chime-Lhakhang-Kloster. Weiter nach Punakha, Besuch des wohl schönsten Dzong des Landes.

12. Tag: Punakha-Dochu-La-Pass-Thimpu Nach der Fahrt über den Dochu-La erreichen wir die Hauptstadt Thimpu. Besuch der monumentalen Buddha-Statue, des Changangka-Klosters und der Papiermanufaktur.

13. Tag: Thimpu & Tango-Kloster Wanderung zum Kloster Tango,

am Berghang gelegen. Besuch des Regierungssitzes des Königs.

14. Tag: Thimpu-Chele-La-Kila Gompa Fahrt auf den Chele-La, den mit fast 3900 Metern höchsten Straßenpass Bhutans. Wanderung entlang des alten Pilgerwegs (zirka zwei Stunden) zum Kila-Nonnenkloster in beeindruckender Lage auf fast 3600 Metern.

15. Tag:Tigernest-Kloster Einer der Höhepunkte einer Reise nach Bhutan ist die Wanderung zum Taktsang-Lhakhang, dem "Tigernest-Kloster" (Aufstieg zirka zwei Stunden). Am Nachmittag Zeit für Einkäufe im Städtchen Paro.

16. Tag:Paro-Kathmandu-Doha Flug von Paro entlang des Himalaya nach Kathmandu. Besuch des Bodnath-Stupa. Mittagessen mit Blick auf den Stupa im Terrassenrestaurant. Besuch des hinduistischen Pashupatinath-Tempelareals (mit Verbrennungsstätten). Flug nach Doha.

17. Tag:Doha-München-Salzburg Weiterflug nach München, Bustransfer nach Salzburg.



