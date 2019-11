Costa Weltreise 2021 - 116 Tage

8. Jänner bis 3. Mai 2021 - Rund um die Welt. Flug ab/bis Wien oder München GRATIS & inkl. 100 kg Freigepäck/Kabine - 4 Koffer.

Von einem Ozean zum anderen

Eine Kreuzfahrt um die Welt besitzt gleichermaßen die Faszination eines spannenden Abenteuers und einer romantischen Reise. Wunderbare Entdeckungen liegen auf unserer Route. Ganz egal, ob jung oder alt: Wir erleben, wie wir wieder staunen können, und freuen uns darauf, neue Orte und Menschen kennenzulernen. Auf einer solch langen Reise auf dem Meer bleibt genügend Zeit, neue Freundschaften zu schließen, die Tage gemeinsam zu verbringen und von Eindrücken zu schwärmen.



Reiseprogramm

Die Route unserer Weltreise 2021 wird uns zu neuen Zielen führen. Was immer bleibt, ist die Gewissheit, dass uns der erstklassige Service mit italienischem Charme wunschlos glücklich machen wird. Abwechslungsreiche Shows, erholsame Entspannungs- und Wellnessbereiche, geräumige und komfortable Kabinen in jeder Kategorie sowie rundum elegante Suiten: Wir können gar nicht anders, als uns wohlzufühlen.

Dafür sorgen auch köstliche Kreationen, die von den Ländern entlang unserer Route inspiriert sind, sowie raffinierte Cocktails. Wunderschöne Ausflüge - stets professionell und sicher begleitet - führen uns zudem an die schönsten Orte der Welt. Wir starten im Mittelmeer und entdecken mit Rom und Kreta die Wiege der westlichen Zivilisation. Weiter geht es in das schöne Zypern, bevor uns die Spiritualität Jerusalems, die Faszination des Suezkanals und die Magie des Orients in ihren Bann ziehen. Im herrlichen Meer der Seychellen und von Mauritius erwarten uns wunderbare Tauchgänge, während uns in Madagaskar vor allem der Charme der Natur fasziniert. Afrika begrüßt uns mit seinem unverwechselbaren Licht, bevor uns eine weitere Ozeanüberquerung in Richtung der Rhythmen Brasiliens und des mitreißenden Charmes von Südamerika bringt. Argentinien, Uruguay, Chile, Peru und Ecuador - sie alle dürfen wir genießen, bis wir die Schleusen des Panamakanals durchqueren und auf der Ostseite des Kontinents Costa Rica, Honduras und Mexiko erkunden. Als besonderes Highlight begrüßt uns dann an der Ostküste der Vereinigten Staaten die Freiheitsstatute auf Liberty Island im Hafen von New York. Wir fahren weiter in Richtung Bermuda und überqueren den Atlantik bis nach Portugal mit seiner reichen Geschichte. An den Säulen des Herakles vorbei kehren wir ins Mittelmeer zurück und gehen nach über 100 Tagen auf dem Meer in Savona wieder an Land.

Schiffsbeschreibung Costa Deliziosa

Baujahr: 2010

Passagiere: 2826

Besatzung: 934

Kabinen: 1130

BRT: 92.600 t

Decks: 17

Unterhaltung:

• Theater auf drei Ebenen

• Grand Bar mit Tanzfläche

• 4D-Kino

• Grand-Prix-Rennwagensimulator

• Kasino, Diskothek, Shopping-Center

• Samsara Spa (gegen Bezahlung): 3500 Quadratmeter auf zwei Decks mit Fitnesscenter, Thermalbad, Thalassotherapie-Pool, Sauna, türkischem Bad, UVA-Solarium

• 4 Whirlpools, 3 Schwimmbäder davon eines mit ausfahrbarem Glasdach, Mehrzwecksportplatz, Jogging-Parcours im Freien, Rollschuhbahn

Reisepreis*

Innenkabine Classic 13.759 Innenkabine Premium 14.859 Außenkabine Premium 17.159/teilweise eingeschr. Sicht Balkonkabine Classic 19.759 Balkonkabine Premium 20.759 Mini-Suite mit Balkon 24.259 Suite mit Balkon 31.759

* pro Person in Euro bei Doppelbelegung inkl. 15 Ausflüge und Getränkepaket



DER ACC CO2 CHECK

✔ 100% Mülltrennung

✔ Landstrom - sofern verfügbar

✘ LNG-Antrieb

✔ Maßnahmen zur Vermeidung

von Plastik an Bord

✔ moderne Abgasfiltersysteme

✔ optimierter Kraftstoff-

verbrauch

✔ Rücksicht auf Walrouten

✔ Schutz lokaler Arten - regel-

mäßige Reinigung der Schiffs-

hülle und Entleeren des

Meereswassers in den Tank-

stabilisatoren weit vor dem

Hafen

✔ Costa food programme - in

bestimmten Häfen etc.

Den Costa Nachhaltigkeitsbericht und die Zukunftsziele zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks finden Sie unter:

www.costakreuzfahrten.at/angebote/nachhaltigkeit.html

Austrian Cruise Center bietet Ihnen optional eine CO 2 -Kompensation für diese Reise für Klimaschutzprojekte mit atmosfair gegen Gebühr in Höhe von zirka

5 Euro pro Person/Tag (Basis: 115 Tage, davon 30 auf See) an.

Inklusivleistungen

Anreise:

• Flüge ab/bis Wien oder München nach Mailand (Economy-Class)

• Flughafentaxen & Gebühren

• Bis zu 4 Gepäckstücke à 25 kg Freigepäck pro Kabine (auf Basis Doppelbelegung)

• Transfer Flughafen-Hafen-Flughafen

Kreuzfahrt:

• 115 Nächte Kreuzfahrt ab/ bis Savona in der gebuchten Kabinenkategorie

• Trinkgelder an Bord

• Teilnahme an Bordveranstaltungen

• Hafengebühren, Steuern, Treibstoffzuschläge

• Deutschsprachige Hostess an Bord

Getränke an Bord:

• Getränkepaket: unbegrenzt Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Bier und Tischwein zum Mittag- und Abendessen im Haupt- und Buffetrestaurant (glasweise)

Verpflegung an Bord:

• Alle Mahlzeiten im Haupt- und Buffetrestaurant (Spezialitätenrestaurants gegen Gebühr)

• Themenabende und Gala-Dinner

Ausflüge an Bord:

• 15 ausgewählte Landausflüge (ausgewählt durch die Reederei)



Nicht enthalten sind:

• Persönliche Ausgaben an Bord

• Zusätzl. Dienstleistungen wie z. B. Friseur, Massagen

• Landausflüge, ausgenommen die bereits inkludierten Getränke• Visa

• Reiseversicherung

• Q-Plus-Mehrwertpaket

(18 EUR p. P.)

Reisebedingungen:

Für diese Reise gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Veranstalters Raiffeisen Reisebüro GmbH.

Beratung und Buchung:

GEO Reisen & Erlebnis GmbH

Hofhaymer Allee 40

5020 Salzburg

Frau Birgit Sacher

Tel. 0662/890 111 214

birgit.sacher@geo.at

www.georeisen.com

www.austrian-cruise-center.at



