Von Passau ins Donaudelta. 11 Tage / 10 Nächte, 13. bis 23. Juni 2020.

Die Donau, die große Dame unter den Flüssen Europas, hat - ganz wie es einer Diva geziemt - zahllose Facetten und trägt bis heute maßgeblich zur europäischen Besiedlungs- und Kulturgeschichte bei. Bereits die Habsburger errichteten in den Kronländern der Monarchie imposante Festungen, am Ufer entstanden beeindruckende Kirchen und Klöster und aus kleinen Ansiedlungen entwickelten sich Metropolen wie Wien, Budapest oder Belgrad. Auch die Natur selbst sorgt für unvergleichliche Szenerien: die liebliche Wachau, den schroffen Donaudurchbruch "Eisernes Tor" oder die amphibische Wunderwelt des Donaudeltas an der Mündung ins Schwarze Meer - Endstation nach fast 3000 Kilometern Wasserweg und Ende der Reise "Donau-Rhapsody". An Bord der komfortablen "MS Prinzessin Sisi" bereisen Sie in elf Tagen die Donau flussabwärts zwischen Passau und dem Donaudelta.

Das sanfthügelige Ufer der Wachau wird Sie dabei genauso begeistern wie das prachtvolle Budapest, Belgrad, die aufstrebende serbische Hauptstadt, die enge Flusspassage des "Eisernen Tors" oder die vielfältige Natur des Mündungsdeltas.

Nach der Einschiffung in Passau erwarten Sie entspannte Tage, in denen Sie die Donau stromabwärts bis in das ausgedehnte Mündungsdelta bereisen. Ein Ausflugspaket mit der Stadtrundfahrt Budapest, dem Ausflug Kopacki Rit Nationalpark & Rundgang Osijek, der Besichtigung von Novi Sad und Belgrad samt Festung Kalemegdan, Ausflügen nach Veliko Târnovo, Arbanassi und Constanta sowie der Bootstour Delta-Safari ist um Euro 299,- zubuchbar. Wer die Heimreise ebenfalls mitbucht, genießt während des Bustransfers vom Schiff zum Flughafen von Bukarest noch eine informative Stadtrundfahrt durch die rumänische Hauptstadt vor dem Rückflug nach Salzburg. SN-Leser erhalten als Bonus das All-inclusive-Getränkepaket im Wert von Euro 180,-.* Bei der Kreuzfahrt können Sie Ihre Kabinennummer bereits bei Buchung auswählen. Wer darauf keinen Wert legt, kann mit Sparpreis-Kabinen am Mittel- und Oberdeck den ausgeschriebenen Reisepreis noch bis zu Euro 150,- pro Person verringern! In diesem Fall wählen Sie eine Deckkategorie - Ihre Kabinennummer erhalten Sie erst mit den Reiseunterlagen. Nicht mit den Sparpreis-Kabinen am Deluxe-Mittel- und Oberdeck kombinierbar gilt bis 31. 1. 2020 ein Frühbucherbonus über Euro 100,-, ebenfalls wieder auf Deluxe-Mittel- und Oberdeck-Kabinen.



Fakultatives Ausflugspaket

(7 Ausflüge, davon 1 x inkl.

Mittagessen) p. P. EUR 299,-

• Stadtrundfahrt Budapest

• Ausflug NP Kopacki Rit & Rundgang Osijek

• Besichtigung Novi Sad

• Besichtigung Belgrad & Festung Kalemegdan

• Ausflug Veliko Târnovo & Arbanassi inkl. Mittagessen

• Ausflug Constanta

• Bootstour Delta-Safari



Weiterer zubuchbarer Ausflug

p. P. EUR 59,-

• Gödöllő mit Schlossführung

*Das fakultative All-inclusive-Getränkepaket an Bord umfasst zusätzlich Hauswein, Fassbier, Softdrinks, Säfte & Mineralwasser von 10 bis 24 Uhr (Katalogpreis EUR 18,- p. P. und Nacht; nur pro Kabine buchbar).





Preis ab € 1399,- p. P. in der Standard Hauptdeck-Doppelkabine

Inkludierte Leistungen:

• Flusskreuzfahrt an Bord der "MS Prinzessin Sisi" in der gebuchten Kategorie

• Vollpension an Bord (Buffet- Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee/-tee mit Kuchen, 4-Gang-Abendessen, Mitternachtsimbiss), beginnend mit Abendessen am 1. Tag bis Frühstück am letzten Tag, davon 1 x als Gala-Dinner

• Musikprogramm an Bord (Bordmusiker)

• Gepäckservice an Bord (Anlegestelle-Kabine)

• Ein-/Ausschiffungs-/Schleusen-/Hafengebühren

• deutschsprachige, erfahrene Bordreiseleitung



Special:

• All-incl.-Getränkepaket im Wert von EUR 180,- pro Person GRATIS*



