Georgien & Aserbaidschan

Vom Schwarzen Meer bis nach Baku an das Kaspische Meer. Termin: 13. bis 23. 5. 2020 und 10. bis 20. 6. 2020 ab/bis Salzburg/Wien.

Die beiden Länder der Kaukasus- Region, am Schnittpunkt von Europa und Asien, verzaubern mit landschaftlicher Schönheit und kultureller Vielfalt. Am Übergang zwischen Ost und West verschmolzen Kulturen und Völker und verliehen so den Ländern am Fuße des Kaukasus ihren unverwechselbaren Charme.

1. Tag: Wien/Salzburg-Istanbul-Batumi Flug von Wien/Salzburg via Istanbul nach Batumi, dem Zentrum der georgischen Schwarzmeerküste. Empfang durch die deutschsprachige Reisleitung und Transfer ins Hotel. (A)

2. Tag: Am Schwarzen Meer Heute erkunden Sie Batumi, Georgiens "Weiße Perle". (F/A)

3. Tag: Batumi-Kutaissi Erste Station ist der Botanische Garten von Batumi, der mit seiner bunten Farbenpracht beeindruckt. Danach folgt eine landschaftlich reizvolle Fahrt nach Kutaissi, aus der Antike bekannt als das geheimnisvolle Kolchis, besonders eindrucksvoll - das Kloster von Gelati. (F/A)

4. Tag: Kutaissi-Gori-Uplistsikhe-Ananuri-Kasbegi

In östlicher Richtung geht es zunächst nach Gori, den Geburtsort Stalins. Nächste Station ist die geheimnisvolle Höhlenstadt von Uplistsikhe. Nach dem Besuch auf einem traditionellen Weingut geht es auf der Georgischen Heeresstraße durch die wildromantische Landschaft des Kaukasus bis Kasbegi. (F/A)

5. Tag: Kasbegi-Gergeti-Tiflis

Mit dem Geländewagen geht es hinauf zur Kirche von Gergeti. Bei gutem Wetter ist der Panoramablick über das Tal und die wildromantische Szenerie des Kaukasus- Gebirges mit dem vergletscherten Gipfel des imposanten Mt. Kasbeg (5047 m) atemberaubend. Danach geht es zurück über die Georgische Heeresstraße und weiter nach Mzcheta. Nach der Ankunft in Tiflis Abendessen bei einer einheimischen Familie. (F/A)

6. Tag: Tiflis Besichtigung der georgischen Hauptstadt. (F/M)

7. Tag: Tiflis-Kachetien-Lagodekhi-Sheki Kachetien, die fruchtbarste Region des Landes, gilt als Wiege des Weins. Besuch des Nonnenklosters von Bodbe. Danach folgt der Grenzübertritt nach Aserbaidschan. Buswechsel und Empfang durch die deutschsprachige Reisleitung. Weiterreise nach Sheki. (F/A)

8. Tag: Sheki-Kabala-Nij-Baku Sheki war einst bedeutendes Handelszentrum an der Seidenstraße, wovon noch der imposante Khan-Palast zeugt. Nächste Station ist das Bergdorf Kish. Dann geht es weiter nach Nij, dem Zentrum der Volksgruppe der Udi, die einst Gründer des kaukasischen Albaniens waren. Danach geht es zu den Ruinen der einstigen Hauptstadt des kaukasisch-albanischen Staates in der Nähe von Gabala. Anschließend Fahrt nach Baku. (F/A)

9. Tag: Baku & Halbinsel Abscheron Baku am Kaspischen Meer ist eine aufstrebende Metropole. Sie besuchen den Hafen und die Promenade und genießen dann den Ausblick vom "Hügel der Märtyrer". (F/A)

10. Tag: Ausflug Gobustan-Nationalpark Der Gobustan-Nationalpark liegt südlich von Baku. Er beeindruckt mit jahrtausendealten Felszeichnungen. (F/A)

11. Tag: Baku-Istanbul- Wien/Salzburg Transfer zum Flughafen, Rückflug nach Österreich via Istanbul. (F)



Inkludierte Leistungen:

• Flug Wien-Batumi / Baku-Wien via Istanbul mit Turkish Airlines (Eco., Freigepäckstück max. 23 kg)

• Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

• 10 Nächtigungen in Hotels der landestyp. Mittelklasse

• Verpflegung: 10 x Frühstück, 1 x Mittagessen, 9 x Abendessen, 1 x Abendessen bei einer georgischen Familie

• Weinprobe in Georgien & Besuch eines Weinguts

• Rundreise im lokalen Fernreisebus

• Ausflüge & Besichtigungen inklusive Eintritte

• Lokale, deutschsprachige Reiseleitung



Nicht inkludiert:

• Aufzahlung Flüge München und Zürich € 100,-

• Zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, Eintritte, persönliche Ausgaben und Trinkgelder

• E-Visum für Aserbaidschan; dzt. ca. € 22,-





Reisepreis p. Person: € 1999,-

EZ-Zuschlag: € 330,-



Beratung & Buchung:

Reisebüro Kuoni GmbH

Travel Factory

Ginzkeyplatz 1

Tel. 0662/62 85 42

reisen@travelfactory.at



