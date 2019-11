Grachten, Tulpen & die Loreley

Rhein-Runde durch die Niederlande ab/bis Mainz. 7 Tage Schiffsreise mit der "MS Johann Strauss". Termin: 19. bis 25. April 2020.

Von Mitte März bis Ende Mai verzaubern die Tulpen große Teile Hollands in einen farbenprächtigen Blumenteppich, allein der Keukenhof in Lisse bietet im Frühjahr über 7.000.000 Blumen! Ein Besuch des "schönsten Frühlingsparks der Welt" darf bei dieser bunten Frühlingsreise natürlich nicht fehlen. Daneben erwarten Sie aber auch noch weitere Highlights der Niederlande wie unter anderem das multikulturelle Amsterdam, die berühmte Hafenstadt Rotterdam und die Käsestadt Gouda.

Nicht minder beeindruckend sind die Sehenswürdigkeiten der Städte entlang des Rheinufers in Deutschland, so erwartet Sie in der Kölner Altstadt der imposante Kölner Dom. Rhein-romantisch wird es dann noch bei Ihrem Abstecher zur markanten Ruine der Burg Drachenfels, bei einem Bummel durch Koblenz oder das Winzerstädtchen Rüdesheim und ganz besonders während Ihrer Passage durch die UNESCO-Welterbe-Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal.

Reiseverlauf:

1. Tag: Einschiffung in Mainz. Am Abend verlässt das Schiff die Stadt an der Mündung des Mains in den Rhein und befährt den Rhein flussabwärts.

2. Tag: Zeitig in der Früh kommt Köln in Sicht, wo Sie nach dem Frühstück zu einer *Stadtbesichtigung aufbrechen.

3. Tag: Die Ankunft in Amsterdam ist für den heutigen Morgen vorgesehen. Ein *Busausflug führt ins Tulpenparadies Keukenhof, über das sich im Frühling ein blühender Teppich legt. Zurück in Amsterdam folgt nach dem Bordmittagessen die *Besichtigung der niederländischen Hauptstadt. Neben dem Stadtrundgang erwartet Sie eine *Grachtenrundfahrt.

4. Tag: In der Früh ist die bedeutende Hafenstadt Rotterdam erreicht. Am Vormittag führt ein *Busausflug in die bekannte Käsestadt Gouda. Nach dem Bordmittagessen steuern Sie per *Bus die Vermeer-Stadt Delft an, wo kleine, von Patrizierhäusern gesäumte Grachten das Stadtbild prägen.

5. Tag: Der letzte Vormittag in den Niederlanden ist Nijmegen gewidmet. Ein *Rundgang macht Sie mit der ältesten Stadt der Niederlande bekannt.

6. Tag: Königswinter leiht dem Schiff heute Vormittag einen Anlegeplatz. Hier startet ein *Ausflug zur markanten Ruine der Burg Drachenfels auf der gleichnamigen Anhöhe im Siebengebirge, die Sie per Zahnradbahn erklimmen.

7. Tag: Ausschiffung in Mainz nach dem Frühstück.

*Fakultatives Ausflugspaket (7 Ausflüge) Euro 299,-

• Besichtigung Köln inkl. Dom

• Busausflug Keukenhof

• Stadtrundgang Amsterdam inkl. Grachtenrundfahrt

• Busausflug Gouda

• Busausflug Delft

• Stadtrundgang Nijmegen

• Burg Drachenfels inkl. Drachenfelsbahn

Das Schiff:

Die "MS Johann Strauss" bietet Reisekomfort der höchsten Güte. Das Schiff verfügt über Lobby/Rezeption, Panoramalounge mit Bar, Panoramarestaurant am Heck sowie über eine Bibliothek, gratis WLAN. Das weitläufige Sonnendeck ist mit Sitzgelegenheiten und Liegestühlen ausgestattet. Der vordere Teil des Sonnendecks liegt niedriger und kann dadurch auch bei niedrigen Brückendurchfahrten geöffnet bleiben. Alle Kabinen sind Außenkabinen.



Preis ab Euro 899,- p. P. in der Doppelkabine "Standard Mosel-Deck" inklusive:

• Flusskreuzfahrt an Bord der "MS Johann Strauss" in der gebuchten Kategorie

• Vollpension an Bord (Buffet-Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee/-tee mit Kuchen, 4-Gang-Abendessen, Mitternachtsimbiss), ab Abendessen 1. Tag bis Frühstück letzter Tag

• Willkommens-Cocktail & Captain's Dinner

• Musikprogramm (Bordmusiker)

• Gepäckservice an Bord (Anlegestelle-Kabine)

• Alle Ein-/Ausschiffungs-/Schleusen- und Hafengebühren

• deutschsprachige, erfahrene Bordreiseleitung

Kein EK-Zuschlag in 2 Kategorien

SN Special:

Busan-/-heimreise Salzburg- Mainz rt. für SN-Leser GRATIS



Beratung und Buchung:

Reisebüro Marazeck GmbH

Hubert-Sattler-Gasse 3

5020 Salzburg

Tel.: 0662/87 23 11

marazeck@salzburg.co.at



Quelle: SN