Korsika - Die Insel der Schönheit

Ab/bis Salzburg. Termine: 3. bis 10. 5., 17. bis 24. 5., 7. bis 14. 6. und 28. 6. bis 5. 7. 2020.

Tra Mare e Monti - die Mittelmeerinsel Korsika überrascht das ganze Jahr mit einer einzigartigen Kombination von Sonne, Bergen und Meer! Im Frühling umhüllt ein Blütenmeer die Landschaft und versprüht einen unvergleichlichen Duft, im Sommer warten warme Temperaturen und ideale Badebedingungen an den traumhaften Stränden. Entdecken Sie die Insel der Kontraste beim Wandern und Besichtigen kultureller Highlights.

Zum Störrischen Esel: Das Quartier im Nordwesten Korsikas begeistert mittlerweile seit mehr als 60 Jahren seine Gäste jeden Alters. Der sieben Hektar große, schattige Naturpark des Feriendorfs befindet sich im Grünen, nur ein paar Gehminuten vom idyllischen und historischen Hafenstädtchen Calvi entfernt. Ein einladender, flach abfallender Badestrand ist in unmittelbarer Nähe. Das deutschsprachige Personal empfängt Sie mit echter Gastfreundschaft. Erleben Sie in herrlicher Umgebung einen gelungenen Wohlfühlurlaub.

1. Tag: Anreise nach Korsika

Direktflug mit LEVEL nach Calvi, kurzer Hoteltransfer. Zeit zur freien Verfügung, Zimmerbezug am Nachmittag.

2. Tag: Küstenwanderung in der Balagne

Abgelegene Buchten und Blumenteppiche, bizarre Steingebilde und verfallene Genuesentürme sind ständige Begleiter auf dieser Tour am schönsten Ende des Golfs von Calvi. Sie wandern gemütlich entlang der Küste, immer nahe am Meer. Halbtageswanderung, Gehzeit ca. 2,5-3 Std.

3. Tag: Busausflug Wildes Korsika - mit Weltnaturerbe Calanche

Diese Busrundfahrt der Superlative führt Sie durch das authentische Korsika: Sie fahren ins Hirtenhochland im Landesinneren, durch imposante Schluchten und schönste Wälder, über den höchsten Straßenpass Korsikas zum UNESCO- Weltnaturerbe, dem Golf von Porto. Das Highlight an der zerklüfteten Westküste ist das beeindruckende Felsenmeer der Calanche. Mit Aufenthalt und Einkehrmöglichkeit. Ganztagesausflug, ca. 11 Std.

4. Tag: Zur freien Verfügung

5. Tag: Panoramatour durch die alten Balagnedörfer

Auf einer Rundfahrt durch die Balagne, den Garten Korsikas, wie das Gebiet um Calvi genannt wird, lernen Sie eine alte Kulturlandschaft zwischen Bergen und Meer von ihrer interessantesten Seite kennen. Sie genießen faszinierende Panoramaausblicke in die mit hohen Bergen umrahmte vegetationsreiche Landschaft und auf das tiefblaue Meer. Sie erkunden die unmittelbare Umgebung von Calvi, landestypische Bergdörfer und erfahren die wichtigsten Daten und Fakten über Korsika. Ein Muss jedes Korsika-Aufenthalts! Halbtagesausflug, ca. 4,5 Std.

6. Tag: Wanderung im Wald von Bonifato

Der Bergkessel (Cirque) von Bonifato mit seinen roten Porphyrwänden und schlanken Felsnadeln, die sich über Laricio-Kiefern erheben, ist ein beliebtes Wandergebiet in der Nähe von Calvi. Erfrischende Luft und der Macchia-Duft begleiten Sie bei dieser abwechslungsreichen Wanderung. Baden in den Gumpen des Figarella-Bachs ist je nach Witterung möglich. Halbtageswanderung, Gehzeit ca. 3 Std.

7. Tag: Zur freien Verfügung

8. Tag: Heimreise

Vormittagsrückflug von Calvi nach Salzburg.

Programmänderung vorbehalten!

Inkludierte Leistungen:

• Direktflug mit LEVEL ab/bis Salzburg

• Hoteltransfer ab/bis Flughafen Calvi

• 7 Ü in Bungalows DU/WC im Feriendorf Zum Störrischen Esel

• 7 x Frühstücks- & Abendbuffet, kl. Mittagsangebot

• Wanderungen & Besichtigungen lt. Programm

• Erfahrene deutschsprachige Reisebegleitung vor Ort



Nicht inkludiert:

• Stornoschutz: 3,5% vom Reisepreis (ohne Selbstbeh.)

• Reiseschutz: € 37,- p. P.

Reisepreis pro Person:

Termin 3. 5. € 915,-

Termin 17. 5. € 1.055,-

Termin 7. 6. € 1.075,-

Termin 28. 6. € 1.055,-

EZ-Zuschlag € 154,-

Diese Reise ist nicht mit Kreditkarte bezahlbar



Mindestteilnehmer:

20 Personen pro Termin

Reiseveranstalter:

Rhomberg Reisen GmbH



