Marokkanische Impressionen

Königsstädte - Dünen - Kasbahs - Gärten. Termine: 26. Dezember bis 5. Jänner 2020**, 7. bis 18. März 2020, 21. März bis 1. April 2020, 18. bis 29. April 2020*.

Die zwölftägige, exzellent aufbereitete Rundreise überzeugt mit einem ausgewogenen, anspruchsvollen Programm aus Natur- und Kulturhighlights, intensiven Besichtigungen und sehr guter Reiseleitung. Sie zeigt den raffinierten Mix aus Berbertraditionen, spanisch-maurischem Erbe und islamischer Hochkultur. Die Königsstädte sind reich an prachtvollen Palästen und Moscheen, das lebendige Handwerk und der Handel ist wie früher in den Souks lebendig. Sie bewundern die gewaltigen Sanddünen, die Schluchten des Hohen Atlas mit dem Dades-Tal, Festungsdörfer und Berberburgen an der Straße der Kasbahs, die blau-weiße Stadt Essaouira am Atlantik und die lebhafte Symphonie aus Stimmen und Instrumenten am Platz der Gaukler in Marrakesch. Vor der Heimreise genießen Sie André Hellers Gesamtkunstwerk Anima-Garten.



1. Tag: Flug Salzburg-Wien-Marrakesch, Fahrt nach Essaouira (UNESCO-Weltkulturerbe)

2. Tag: El Jadida (UNESCO-Welterbe) - Stadtrundfahrt in Casablanca

3. Tag: Casablanca, Moschee Hassan II an der Atlantikküste - Stadtrundfahrt in der Hauptstadt Rabat (UNESCO-Weltkulturerbe) - Fahrt durch den Marmora-Wald in die Königsstadt Fès

4. Tag: Ausflug in die Königsstadt Meknès und ins römische Volubilis

5. Tag:Ein Tag in der Königsstadt Fès

6. Tag: Über den Mittleren Atlas, die Berglandschaften des Hohen Atlas zu den gewaltigen Sanddünen von Merzouga

7. Tag: Ausflug im Geländewagen in die Wüste nach Khamri mit Gnaoua-Musikvorführung

8. Tag: Sonnenaufgang bei den Dünen - Tinghir, Besuch der gewaltigen Todhra-Schlucht - Straße der Kasbahs

9. Tag: Ausflug mit Kleinbussen in die Dades-Schlucht, die mit atemberaubender Landschaft und bizarren Felsformationen beeindruckt

10. Tag: Festungsdorf (UNESCO-Weltkulturerbe) Aït-Ben-Haddou - Tichka-Pass - Marrakesch, Platz Djemaa el Fna

11. Tag: Ein Tag in der Königsstadt Marrakesch

12. Tag: Anima-Garten von André Heller, Rückflug Wien-Salzburg



Termine und Reiseleiter:

26. 12.-5. 1. 2020**

Reise um 1 Tag kürzer, Ausflug am 7. Tag entfällt!**

RL: Mag. Götz Wagemann

7. 3.-18. 3. 2020

RL: Abderrahim Cheraigane

21. 3.-1. 4. 2020

RL: Abderrahim Cheraigane

18. 4.-29. 4. 2020*

RL: Redouan Karbak



Gültiger Reisepass (mind. 6 Monate bei Einreise) erforderlich



Mindestteilnehmerzahl: 10

Höchstteilnehmerzahl: 25



Reisepreis pro Person

EUR 1940,-/2000,-*/2090,-**

EZ-Zuschlag: EUR 420,-





Inkludierte Leistungen

• Flug mit Austrian ab Salzburg und Wien nach Marrakesch und retour

• Rundfahrt mit einem marokkanischen Bus mit AC

• 5 (bzw. 4**) Nächte in 5*-Hotels, 4 Nächte in 4*-Hotels, 1 Nacht Riad bzw. 5*-Hotel, auf Basis Zweibettzimmer mit Dusche/WC

• HP von 1. Tag abends - 12. Tag (bzw. 11. Tag**) morgens, obligat. Silvesterdinner**

• Eintritte: El Jadida, Casablanca (Moschee Hassan II), Rabat (Chellah), Volubilis, Meknès (Koranschule), Fès (Musée Nejjarine), Aït-Ben-Haddou, Marrakesch (Jardin Secret, Bahia Palast, Majorelle- u. Anima-Garten)

• Ausflug mit Kleinbussen in die Dades-Schlucht

• Ausflug mit Geländefahrzeugen in die Wüste am 7. Tag außer **

• qualifizierte deutschsprechende marokkanische Reiseleitung (2.-4. T.) bzw. qualifizierte österreichische Reiseleitung (1. T.)

• 1 Polyglott on tour "Marokko" je Zimmer

• Flugbezogene Taxen € 110,-



Beratung und Buchung

Kneissl Touristik GmbH

Linzer Gasse 72a

5020 Salzburg

Tel. 0662/87 70 70

salzburg@kneissltouristik.at

www.kneissltouristik.at



Quelle: SN