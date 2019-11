Meer & Musik

Mit den Wiener Philharmonikern und ausgesuchten Solisten auf Mittelmeer-Kreuzfahrt An Bord der "Mein Schiff 6" von TUI Cruises von 20. bis 29. September 2020. Palma de Mallorca - Neapel - Palermo - Valetta - Santorin - Piräus - Heraklion.

Musikalische Höhepunkte:

• Wiener Philharmoniker mit Herbert Blomstedt & Yefim Bronfman spielen: Beethovens Symphonie Nr. 3, Nr. 4 & ein Klavierkonzert

• Konzert auf Malta in der Grande Suite des Hilton Hotels, Valletta -Konzert in Athen geplant im Odeon des Herodes Atticus am Fuß des Akropolis-Felsens (Verhandlungen laufen)

• Andreas Schager & Lidia Baich mit Klavierbegleitung im Teatro di San Carlo in Neapel

• Opernaufführung von "Così fan tutte" im Teatro Massimo in Palermo - Neuinszenierung mit dem Ensemble des Theaters unter der Leitung von Omer Meir Wellber

• Bassbariton Erwin Schrott - Rezital mit Klavierbegleitung an Bord

• Aleksey Igudesman mit eigenen Arrangements und verrückten Kompositionen - "Fasten Seat Belts" für klassische Musik mit schrulligem Humor und bizarrer Virtuosität

• Kammermusikkonzerte von Ensembles mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker

• Musikalische Einführungsvorträge von Christoph Wagner-Trenkwitz & Cornelia Horak, die u. a. Beethoven-Lieder singt

• Zhang Jun entführt in die Welt der traditionsreichen Kunqu-Oper

• Öffentliche Proben, Meet & Greet und Autogrammstunden mit den Künstlern

(Änderungen vorbehalten)

"Mein Schiff 6":

Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service machen Ihre Reise an Bord der "Mein Schiff 6" zu einem besonderen Wohlgefühl. Sie als Gast genießen Ihre Kreuzfahrt in modernen, stilvollen Schiffskabinen - zumeist mit Balkon. Darüber hinaus gewähren die Suiten weitläufige Atmosphäre und exklusiven Zugang zur

XLounge. Die "Mein Schiff 6" bietet auf vierzehn Decks eine Vielzahl außergewöhnlicher Örtlichkeiten. Theater, Einkaufspassagen, Casino,

Arena, Fotogalerie etc. sorgen für einen einzigartigen Aufenthalt an Bord.

Die "Mein Schiff 6" in Zahlen:

Vermessung: 99.800 BRZ

Länge: 295,3 m

Breite: 35,8 m, Tiefgang: 8,05 m

Geschwindigkeit: max. 21,7 kn

Passagiere: 2534

Decks: 14, Besatzung: 1000

Werft: Meyer Turku Oy

Flagge: Malta

Indienststellung: Juni 2017

20. September: Palma de Mallorca Einschiffung bis 19.00 Uhr, 22.00 Uhr, Leinen los!

21. September: 1. Tag auf See Ihre Meer-&-Musik-Höhepunkte heute: Erwin Schrott und Aleksey Igudesman.

22. September, 8.30-22.30 Uhr: Neapel Hier treffen rohe Arbeiterviertel auf das wunderschöne Villenviertel am Posillipo-Hügel. Die pittoreske Altstadt zählt seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nicht weniger geschichtsträchtig ist das Teatro di San Carlo, in dem Sie Ihr erstes Konzert an Land besuchen werden. Andreas Schager und Lidia Baich stehen für Sie auf der Bühne.

23. September, 9.30-19.00 Uhr: Palermo Palermo mit seinem inspirierenden

Mix aus Kulturen, Aromen und Künsten faszinierte schon Goethe, Richard Wagner komponierte hier den "Parsifal", und auch Pina Bauschs Stück "Palermo" ist in weiten Teilen - der Titel sagt es - in Palermo entstanden. Das Teatro Massimo ist somit ein würdiger Ort, um darin die Neuinszenierung von "Così fan tutte" zu genießen.

24. September, 11.00-21.00 Uhr: Valletta Für viele ist Valletta eine der schönsten Hauptstädte Europas. Die auf einer Landzunge gelegene historische Festungsstadt mit ihrem eindrucksvollen Grand Harbour verzaubert durch ihre engen Gassen und barocke Architektur. Die Wiener Philharmoniker spielen hier ihr erstes Konzert auf dieser Reise unter der Leitung von Herbert Blomstedt.

25. September: 2. Tag auf See Zeit für Erholung und musikalische Erlebnisse. Kammermusik, Proben, Meet & Greet.

26. September, 7.00-19.00 Uhr: Santorin/Thira (Tenderhafen) Die kleine Kykladeninsel entzückt durch ihr beeindruckendes Farbenspiel: in Fels gebaute Behausungen in strahlendem Weiß-Blau, darunter Strände mit schwarzem Kies oder rotfelsigem Sand. Santorin wird für Sie mit Tenderbooten zu erreichen sein.

27. September, 5.30, bis 28. September, 14 Uhr: Piräus/Athen Piräus bietet mit dem größten Seehafen Griechenlands imposante, neoklassizistische Prachtbauten, malerische Buchten und ein pulsierendes Nachtleben. In Athen gehen Antike und Moderne nahtlos ineinander über und lassen 2500 Jahre Kulturgeschichte an einem vorüberziehen. In Athen erwartet Sie Ihr zweites Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Herbert Blomstedt.

29. September, 4 Uhr: Heraklion (Iraklio) Ankunft und Ausschiffung.

In Heraklion findet sich mit dem Archäologischen Museum eines der wichtigsten Museen Europas, der venezianische Hafen mit dem beeindruckenden Mauerwerk ist ein geniales Stück Architektur und gleich hinter der Stadtgrenze liegt das glorreiche Knossos.

Inkludierte Leistungen

• Flug ab/bis München o. Wien inkl. Transfers Flughafen-Schiff-Flughafen

• Premium-alles-inklusive-Konzept - anspruchsvolle Spitzengastronomie kreiert von internationalen Köchen. Erstklassiger Service am Platz. Über 100 verschiedene Markengetränke in fast allen Bars und Lounges. Sportangebote, Zugang zur Sauna landschaft inbegriffen.

• Genießen rund um die Uhr - kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Getränke in ausgewählten Bars und Restaurants ohne Zeit- und Kostenrahmen

• Exklusiv für diese Reise - Meer-&-Musik-Galadinner im Restaurant Atlantik, täglich ein Glas Champagner

• Ein mehrgängiges Menüinklusive Getränkebeglei-tung in einem exklusiven Restaurant (gegen Voran-meldung, limitiertes Platz-angebot!)

• Ihr Meer-&-Musik-Programm: viele Konzerte & Veranstaltungen an Bordund an Land

• Ein- und Ausschiffungsge-bühren, alle Hafentaxen

• Tagesprogramme und Abendveranstaltungen

• Nutzung von Sport- u. Wellness-Einrichtungen

• SPA- & Meer-Bereich

• Reiseleitung

Nicht eingeschlossene Leistungen:

Landausflüge, Reiseversicherungen, ärztliche Behandlungen, persönliche Ausgaben, Buchungsgebühren und persönliches Trinkgeld.

Speisen und Getränke in aufpreispflichtigen Restaurants und Bars sind nicht im Premium-alles-inklusive-Konzeptenthalten.



Reisepreis/Person:

Innenkabine ab 4980 Euro Außenkabine ab 5580 Euro Balkonkabine 6470 Euro mit Sichteinschränkung Balkonkabine ab 6620 Euro ohne Sichteinschränkung Einzelkabine auf Anfrage

Beratung und Buchung:

GEO Reisen & Erlebnis GmbH

Hofhaymer Allee 40

5020 Salzburg

Frau Birgit Sacher

Tel. 0662/890 111 214

birgit.sacher@geo.at

www.georeisen.com



Quelle: SN