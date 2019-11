Oman - ein orientalischer Wüstentraum

Lassen Sie sich von diesem Land voller Exotik und Geschichte verzaubern und erleben Sie ein Fest der Sinne. 23. bis 31. März 2020 ab/bis München.

Prunkvolle Paläste erheben sich vor Ihnen, gefolgt von mächtigen Festungen, authentischen Märkten, imposanten Moscheen und immergrünen Oasen. Tauchen Sie mit uns tiefer ein in dieses Märchen aus Tausendundeiner Nacht und lassen Sie sich verzaubern. Schlendern Sie durch verwunschene Gassen und lassen Sie sich von Düften und Gerüchen der Souks betören. Nur wenige Flugstunden entfernt schafft dieses exotische Land den perfekten Spagat zwischen Kultur und Fortschritt. Freuen Sie sich auf ein Fest der Sinne und auf aufgeschlossene Menschen in einem der freundlichsten, abwechslungsreichsten und interessantesten Länder Arabiens.



Tag 1, 23. 3. 2020, München-Muscat

Abflug am Abend von München nach Muscat.

Tag 2, 24. 3. 2020, Muscat-Jabal Akhdar

Ankunft in Muscat am Morgen. In Allradfahrzeugen geht es für Sie in den spektakulären "Grand Canyon" des Oman und in das Luxushotel mit atemberaubender Postkartenkulisse. Die majestätische Kulisse der Berglandschaft bildet den Rahmen für ein Luxushotel, dessen Eleganz und Einzigartigkeit weltweit ihresgleichen suchen.

3 Übernachtungen im 5* Anantara Jabal Akhdar, Doppelzimmer, Halbpension (Frühstück, Abendessen).

Tag 3, 25. 3. 2020, Ausflug Nizwa

In der alten Hauptstadt und beeindruckenden Oasenstadt bewundern Sie landestypische Traditionen, spazieren über Souks und entdecken zahlreiche Obst- und Gewürzgassen mit duftenden orientalischen Gewürzen. Besuche im berühmten Fort oder dem lokalen Museum Bait Al Safar machen Geschichte lebendig. Die bunte und quirlige Stadt wird Sie begeistern.

Tag 4, 26. 3. 2020, Jabal Akhdar

Heute genießen Sie den herrlichen Tag im eigenen Rhythmus. Nutzen Sie in Eigenregie das umfangreiche Angebot des Hotels, um die Naturschönheiten zu entdecken und die kleinen Orte im Gebirge kennenzulernen.

Tag 5, 27. 3. 2020, Jabal Akhdar- Wahiba-Wüste

Heute fahren Sie weiter in die endlose Weite der Wahiba-Wüste. Es erwartet Sie ein Meer aus Sand, welches für Sie bei Sonnenuntergang in die schönsten Gold- und Rottöne getaucht wird. Die Übernachtung im stilvollen Desert Nights Camp ist ein magisches Reiseerlebnis. Edel und detailverliebt präsentiert sich das Camp mitten in der Wüste.

1 Übernachtung im 4,5* Desert Night Camp, Tented Suite, Halbpension (Frühstück, Abendessen).

Tag 6, 28. 3. 2020, Wahiba-Wüste-Muscat

Auf Einsamkeit und Trockenheit der Wüste folgen heute Oasen und Wadis - die typischen Flussläufe der Region. Obstplantagen - Bananen, Papayas - gedeihen hier fantastisch. Genießen Sie eine abenteuerliche Geländefahrt in einem ausgetrockneten Flussbett, bevor es gegen Abend nach Muscat geht.

3 Übernachtungen im 5* Grand Hyatt Muscat, Grand-View-Doppelzimmer, Frühstück.

Tag 7, 29. 3. 2020, Muscat City Tour

Die authentische Küstenstadt Muscat - das Tor nach Oman - fasziniert mit maritimem Charakter, niedrigen Bauten statt Wolkenkratzern, einer wunderschönen 60 Kilometer langen Küstenlinie und stetem orientalischen Duft des Weihrauchs in der Nase. Der Nachmittag gehört ganz Ihnen, bevor am Abend ein landestypisches Essen in einem lokalen Restaurant auf dem Programm steht.

Tag 8, 30. 3. 2020, Muscat

Ihr letzter Tag im Sultanat bietet Raum für eigene Unternehmungen oder einfach nur Entspannen im wunderschönen Hotel. Den perfekten Abschluss Ihrer Reise bildet eine Dhau-Fahrt mit Blick auf die lange Küste von Muscat.

Tag 9, 31. 3. 2020, Muscat - Rückflug

Abflug gegen Mittag von Muscat nach München.

Inkludierte Leistungen:

• Langstreckenflüge ab/bis München in der Economy-Class mit Oman Air nonstop

• Meet & Greet bei Ankunft am Flughafen

• 7 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück, Hotels/Zimmer wie im Programm angeführt oder vergleichbare Kategorie

• Halbpension (Frühstück u. Abendessen) im Anantara Jabal Akhdar und im Desert Nights Camp

• Rundreise wie im Programm angeführt ab/bis Flughafen Muscat: Fahrten am 24./25./26./27. 3. 2020 im Allrad-Geländewagen (je 3 Teilnehmer mit Englisch sprechendem Driver-Guide pro Jeep), Fahrten im klimatisierten Bus am 29./30./31. 3. 2020

• Sämtliche Ausflüge inkl. Eintrittsgelder wie im Programm angeführt

• 1 x Abendessen im Kargeen Restaurant Muscat (ohne Getränke)

• Durchgehende lokale, Deutsch sprechende Reiseleitung (außer am 26. März 2020 sowie während der Transfers, Dhau-Fahrt und Kargeen Dinner Transfer)

• Ausgewählte Reiseliteratur



Nicht inkludierte Leistungen:

• Reiseversicherungen

• Oman Visa und Besorgung (eVisa)

• Getränke, nicht im Programm erwähnte Mahlzeiten

• Trinkgelder (u. a. für Reiseleiter, Fahrer, Restaurants, Hotels etc.)

• Ärztliche Behandlungen

• Persönliche Ausgaben



Reisepreis pro Person:

im DZ € 3974,- EZ Zuschlag auf Anfrage

Anmeldeschluss: 31. 12. 2019

Die Reise wird durchgeführt von Select Luxury Travel GmbH

Beratung und Buchung:

THE TRAVEL BIRDS

Marion Feichtner GmbH

Fürstenallee 4

5020 Salzburg

Tel. 0662 / 243 19 26

Maria Chafki

maria@thetravelbirds.at

www.thetravelbirds.at



Quelle: SN