Singapur & Östliches Borneo

Rundreise für Entdecker. Termin: 10. bis 23. September 2020.

Tag 1: Salzburg-München-Singapur Sie treffen Ihre Ruefa Reisebegleitung am Busterminal Flughafen Salzburg. Fahrt nach München zum Flughafen und Flug mit Singapore Airlines nach Singapur.

Tag 2: Singapur Sie landen morgens in Singapur, danach folgen die Einreiseformalitäten und der Transfer zum Hotel Jen Orchard Gateway****. Sie haben etwas Zeit zum Frischmachen bevor Sie zum Mittagessen und der anschließenden Stadtrundfahrt aufbrechen. Danach Zeit zur freien Verfügung und gemeinsames Abendessen (exkl. Getränke).

Tag 3: Singapur Nach dem Frühstück haben Sie Zeit, Singapur auf eigene Faust zu erkunden. Danach gemeinsames Mittagessen (exkl. Getränke) und zeitgerechter Transfer zum Hafen, wo Sie auf die Star Clipper einschiffen.

Tag 4-5: Entspannung auf See

Tag 6-7: Kuching (Malaysia) Kuching, die Hauptstadt Sarawaks, ist einfach einzigartig und kann gut zu Fuß erkundet werden. Das historische Fort Margherita wurde im Jahr 1879 erbaut, um Kuching vor Angriffen durch Flusspiraten zu schützen. Von Kuching aus lassen sich zum Beispiel Ausflüge in die Orang-Utan-Auswilderungsstation Semenggoh unternehmen, wo die rot-braunen Primaten in menschlicher Obhut aufwachsen und als erwachsene Tiere wieder in ihre angestammte Heimat im Dschungel zurückkehren.

Tag 8: Entspannung auf See

Tag 9: Bintulu/Tanjung (Malaysia) Bintulu ist eine Küstenstadt auf der Insel Borneo in der Zentralregion von Sarawak. Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug in den Similajau Nationalpark. Wer es gemütlicher angehen möchte, unternimmt eine Citytour durch Bintulu und besucht den dortigen Markt.

Tag 10: Miri (Malaysia) Miri ist ein dynamischer Ferienort und das Eingangstor nach Nordwestsarawak. Sehenswert sind unter anderem der Tua-Pek-Kong-Tempel, der im Jahr 1913 aus Spenden chinesischer Immigranten errichtet wurde, ein Kunsthandwerkerzentrum und der Tau-Muhibbah-Markt. Der Segelhafen von Miri befindet sich ungefähr zwei Kilometer außerhalb des Stadtzentrums.

Tag 11: Bandar Seri Begawan (Brunei) Brunei mag zwar winzig sein, ist aber eines der reichsten Länder der Welt. Der Reichtum des islamischen Sultanats spiegelt sich besonders in dessen Hauptstadt Bandar Seri Begawan wider. Das Schiff liegt im Hafen von Muara vor Anker, 33 Kilometer von Bandar Seri Begawan entfernt.

Tag 12: Pulau Tiga (Malaysien) Pulau Tiga ist die größte der drei Inseln des Pulau-Tiga-Nationalparks. Die Insel weckt mit ihren Ausblicken auf üppigen Dschungel, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser den verborgenen Robinson Crusoe im Herzen eines jeden Abenteurers. Sie ist ein Inselparadies umgeben von Korallenriffen voller mariner Lebewesen.

Tag 13: Kota Kinabalu (Malaysia) Nach dem Frühstück Check-out und Transfer zum Flughafen. Flug nach Singapur. Der Weiterflug nach München findet voraussichtlich um 23.55 Uhr statt. Wir haben für Sie Zimmer im Yotelair

reserviert, wo Sie die Annehmlichkeiten des Hotels genießen können. Optional können Sie nochmals Singapur auf eigene Faust entdecken

Tag 14: München-Salzburg Ankunft in München und Bustransfer zurück nach Salzburg, wo eine wunderschöne Reise zu Ende geht.



• Routenänderungen vorbehalten

• Preis gültig bei Doppelbelegung (Kabinenkategorie 6)

• EZ-Zuschlag auf Anfrage

• Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage



Leserreise

Inkludierte Leistungen:

• Flüge nach Singapur und von Kota Kinabalu retour

• Flughafensteuern (Stand November 2019)

• 1 Nacht in Singapur mit Programm

• Kreuzfahrt lt. Routing ab/bis Hafen

• Vollpension an Bord

• (Filter-)Kaffee, Tee, Wasser ganztags z. Selbstentnahme

• Benutzung der freien Bordeinrichtungen

• Wassersportaktivitäten (außer Tauchen)



Nicht inkludiert:

• Ausflüge, persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Versicherung etc.



Leserreisen-Bonus:

• Bustransfer Salzburg - Flughafen München & retour

• Ruefa Reisebegleitung (ab 20 Personen)



Preis/Pers. Doppelbelegung:

Innenkab. ab € 3.798,- (Kat. 6)

Außenkab. ab € 4.198,- (Kat. 4)



Auf Anfrage:

Businessclass, Aufpreis ab € 2.770,-/P.

Premium Economyclass, Aufpreis ab € 740,-/P.



Beratung und Buchung:

Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH

Rainerstraße 13

5020 Salzburg

Tel. 0662/880 212-12

Fax: 0662/870 877

nicole.strumegger@ruefa.at

ruefa.at



