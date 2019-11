Städte der Zaren

Auf Russlands Wasserwegen von Moskau nach St. Petersburg mit der MS Tschaikowsky. 11 Tage / 10 Nächte von 13. bis 23. Mai 2020.

Diese Flusskreuzfahrt verbindet die zwei bedeutendsten Städte Russlands miteinander: das pulsierende Moskau und das strahlende St. Petersburg. Zwischen den beiden einstigen Zarenresidenzen liegen unberührte Flusslandschaften, altrussische Städte, kuppelgekrönte Kirchen, herrliche Klöster und als heimlicher Höhepunkt die Museumsinsel Kizhi als atemberaubende "Harmonie aus Holz". Eine Reise wie aus dem Bilderbuch, eine Reise durch Gegenwart und Vergangenheit des großartigen Russlands.

Reiseverlauf:

1. Tag: In Moskau Transfer vom Flughafen zum Schiff, das in der russischen Hauptstadt für zweiNächte verweilt.

2. Tag: Moskau stellt das pulsierende Herz Russlands dar. Die Keimzelle der Hauptstadt ist im mauerumgürteten Kreml zu finden, in dem sich mehrere Kathedralen, prächtige Paläste und Regierungsgebäude erheben und der bei

der *Stadtrundfahrt auch besichtigt wird.

3. Tag: Der Vormittag bleibt frei für individuelle Streifzüge durch Moskau. An Bord werden verschiedene Fakultativausflüge angeboten. Über den Moskau-Wolga-Kanal gelangt das Schiff in die Wolga.

4. Tag: Als altrussische Stadt des "Goldenen Rings" hat Uglitsch eine Menge historischer Baudenkmäler zu bieten. Nach der *Stadtbesichtigung wird der Weg auf der Wolga fortgesetzt.

5. Tag: Auf der Wolga gelangen Sie nach Jaroslawl. Seit Beginn des 11. Jahrhunderts stieg die Stadt zu einem wohlhabenden Handelsplatz auf, wovon bei der *Besichtigung Steinkirchen, mit Fresken geschmückte Klöster und hübsche Kaufmannshäuser zeugen.

6. Tag: Über den Rybinsker Stausee und den Wolga-Ostsee-Kanal gelangen Sie nach Goritzy, wo die Besichtigung des *Kirillo-Belozersky-Klosters auf dem Programm steht.

7. Tag: Als "Wunder der russischen Holzbaukunst" gilt die Museumsinsel Kizhi im Norden des riesigen Onega-Sees, wo ein *Rundgang durch das Freilichtmuseum zu jenen kuppelgekrönten Holzkirchen führt.

8. Tag: Auf dem Fluss Swir erreichen Sie Mandrogi. Ein kurzweiliger *Stopp im Grünen macht Sie mit diesem schmucken Museumsdorf vertraut. Danach quert das Schiff den Ladoga-See, den größten Süßwassersee Europas.

9. Tag: An Größe und Bedeutung wird St. Petersburg von Moskau übertroffen, in Bezug auf Schönheit und Eleganz hat die Stadt an der Newa die Nase vorn, *Stadtrundfahrt samt Eremitage-Besuch.

10. Tag: Freier Tag in St. Petersburg. An Bord können Ausflüge vorab gebucht werden.

11. Tag: Ausschiffung in St. Petersburg, Transfer zum Flughafen.

*Fakultatives Ausflugspaket

(7 Ausflüge) Euro 200,-

• Stadtrundfahrt Moskau inkl. Kreml

• Stadtbesichtigung Uglitsch

• Stadtbesichtigung Jaroslawl

• Besichtigung Kirillo-Belozersky-Kloster

• Rundgang Insel Kizhi

• Stopp im Grünen

• Rundfahrt St. Petersburg inkl. Eremitage





Preis ab € 1099,- p. P. in der Doppelkabine "Standard Hauptdeck achtern" Visum, inkl. Bearb. € 120,-

• Kreuzfahrt an Bord der MS Tschaikowsky in der gebuchten Kategorie

• VP an Bord, beginnend m. Abendessen am 1. Tag, endend m. Frühstück letzter Tag (1 x als Galadinner)

• Willkommens-Cocktail

• tägliches Unterhaltungsprogramm an Bord inkl. Brücken-Besichtigung, Morgenaerobic etc.

• alle Ein-/Ausschiffungs-/Schleusen-/Hafengebühren

• internat. Kreuzfahrtenleiter (deutsch-/englischsprachig)

Special:

• Fakultativer Zusatzausflug "Puschkin inkl. Katharinenpalast" GRATIS

Fakultative An-/Heimreise:

• Flug Salzburg*/München-Moskau, St. Petersburg-Salzburg*/München in der Economy-Klasse € 400,- p. P. inkl. Transfer Flughafen-Schiff-Flughafen (*Umsteigeverbindung)

Veranstalter: Klug Touristik

Beratung und Buchung:

Reisebüro Marazeck GmbH

Hubert-Sattler-Gasse 3

5020 Salzburg

Tel.: 0662/87 23 11

marazeck@salzburg.co.at



Quelle: SN