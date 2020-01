Transsibirische Eisenbahn

Sonderzugreise Zarengold: Peking-Moskau. Termin: 15. bis 30. Mai 2021.

1. Tag: Flug München nach Peking

2. Tag: Peking - Himmelstempel und Platz des Himmlischen Friedens (A).

3. Tag: Peking - Besichtigung Große Mauer/Ming-Gräber (F/M/A).

4. Tag: Peking - Verbotene Stadt und Abfahrt in die Mongolei (F/M/A).

5. Tag: Fahrt durch die Wüste Gobi (F/M/A).

6. Tag: Ulaan Baatar (F/M/A).

7. Tag: Ulaan Baatar - Gandan-Kloster (F/A).

8. Tag: Ulan Ude (F/M/A).

9. Tag: Am Baikalsee (F/M/A).

10. Tag: Irkutsk: Stadtrundfahrt (F/A).

11. Tag: Fahrt in Richtung Nowosibirsk mit Wodka-Probe und Bordvorträgen (F/M/A).

12. Tag: Nowosibirsk - Stadtrundfahrt (F/M/A).

13. Tag: Jekaterinburg - Stadtrundfahrt und Fahrt nach Kasan (F/M/A).

14. Tag: Kasan - Stadtrundfahrt und Restaurantbesuch (F/M/A).

15. Tag: Moskau - Kreml-Besuch (F/M/A).

16. Tag: Moskau - Heimflug Moskau-München (F).



Bereits im Reisepreis enthaltene Ausflüge:

• Peking: Besuch des Himmelstempels und des Platzes des Himmli- schen Friedens, Besichtigung der Verbotenen Stadt

• Erlian: Marktbesuch

• Ulaan Baatar: Besichtigung des Tschojdschin-Lama-Tempels, Besuch des Gandan-Klosters

• Baikalsee: Fahrt auf der Panorama-Trasse am Baikalsee mit Dorfbesuch

• Irkutsk: Stadtrundfahrt & Besuch Markthalle

• Nowosibirsk: kurze Stadtrundfahrt, traditioneller Empfang mit Brot und Salz

• Jekaterinburg: Stadtrundfahrt, Besichtigung der Kathedrale auf dem Blut

• Kasan: Stadtbesichtigung inkl. Kreml-Führung

• Moskau: Kreml-Gelände, Stadt- rundfahrt mit Erlöser-Kathedrale



Aufpreis Kat. II Superior/Doppelbelegung € 400,- pro Person

Aufpreis Kat. II Classic/Alleinbenutzung € 2050,-

Aufpreis Kat. II Superior/Alleinbenutzung € 2350,-

Einzelzimmerzuschlag für 5 Hotelnächte € 590,-

Mindestteilnehmerzahl: 18 Personen



Weitere zubuchbare Ausflugspakete

• Ausflugspaket Ulaan Baatar/Ulan Ude: Mongolische Schweiz inkl. kleiner Reiterschau und Mittages- sen sowie Programm in Ulan Udep. P. € 95,-

• Ausflugspaket Russland: Baikal- see-Schifffahrt und Freilichtmuse- um in Irkutsk inkl. Mahlzeiten, Kreml-Innenbesichtigung sowie Lichterfahrt in Moskau mit Metro-Besichtigung p. P. € 235,-



Leserreisen-Bonus

• Bustransfer von Salzburg zum Flughafen München und retour

• Ausflugspaket Peking: Besichti- gung Große Mauer/Ming-Gräber inklusive Mittagessen



Inkludierte Leistungen

• Flüge (Eco.) München-Pe king u. Moskau-München mit Lufthansa oder einer gleichwertigen westl. Airline

• Fahrt mit garantierter Unterbringung in gebuchter Kategorie im Sonderzug von Erlian (Grenze China/Mongolei) nach Moskau. Von Peking nach Erlian (ca. 16 Stunden) Unterbringung inchinesischen 2-Bett- bzw. 4-Bett-Schlafwagenabteilen

• 1 Ü in Ulaan Baatar im guten Mittelklasse-Hotel

• 1 Ü in Irkutsk im Mittelklasse Hotel (einfach, aber sehr zentral und gut gelegen)

• Ständige landeserfahrene deutsche Chefreiseleitung; zusätzlich ständige kompetente Deutsch sprechende Reiseleitung, maximale Gruppengröße: 26 Gäste

• Örtliche Reiseleitungen

• Transfers & Busfahrten im Zielgebiet

• Alle Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)

• Arzt an Bord (chinesische Grenze-Moskau)

• Duschgelegenheit an Bord

• Gepäckträger-Service an allen Bahnhöfen

• Ausflüge und Besichtigungen laut Reiseverlauf inklusive aller Eintrittspreise und mit sehr gut Deutsch sprechender Führung

• Mehrstündige Fahrt über die Panorama-Trasse der Transsib direkt am Baikalsee-Ufer mit Fotostopps

• Wodka-Probe mit typisch russischen Snacks

• Traditionelle Begrüßung mit Brot und Salz

• Spezialitätenessen Peking-Ente

• Informative Kurzvorträge zur Transsibirischen Eisenbahn sowie zu Geografie und Geschichte des Landes (Verbannungssystem, Winter in Russland, Deutsche und Russen, Kosaken und Tataren etc.)

• Pro gebuchtem Zimmer ein eigens für diese Reise zusammengestellter Landeskunde-Band, ein Transsib-Handbuch und eine Broschüre "Russland verstehen" mit aktuellen Insider Informationen über Land und Leute



Nicht inkludierte Leistungen

• Visa-Gebühren, Ausflugspakete, Trinkgelder



Preis pro Person: ab € 6990,-

