Vietnam - ein aufsteigender Stern am Reisehimmel

Entdecken Sie das Mekka der Vielfalt und Ursprünglichkeit des Küstenstaates in Südostasien. Reisedatum: 12. bis 26. September 2020.

Dieses faszinierende Reiseland bietet für jeden Geschmack das Richtige: quirlige Metropolen, beeindruckende Kulturdenkmäler, einmalige Naturschauspiele, traumhafte Badestrände und eine hervorragende, abwechslungsreiche Küche. Zudem wird die außergewöhnliche Freundlichkeit der Menschen Ihre Reise zu einer ganz besonderen Erfahrung machen, facettenreich und unvergesslich - herzlich willkommen in Vietnam!



Tag 1, 12. 9. 2020: Salzburg - Saigon

Ankunft in Saigon, Abflug am Vorabend (11. 9. 2019) ab Salzburg.

2 Übernachtungen im 5* Pullmann Saigon, Doppelzimmer Superior (Frühstück).



Tag 2, 13. 9. 2020: Saigon-Stadtrundfahrt und Vespa-Tour

Erkunden Sie heute die größte Stadt Vietnams - quirlige und dynamische Wirtschaftsmetropole und kultureller Trendsetter des Landes. Entdecken Sie bei einer Stadtrundfahrt zeitlose Traditionen und die Schönheit antiker Kultur. Am Abend erwartet Sie eine spannende Vespa-Fahrt durch das Nachtleben der Metropole.

Tag 3, 14. 9. 2020: Saigon - Cai Be - Can Tho

Heute reisen Sie durch das Mekong-Delta nach Cai Be, wo Sie unter anderem eine gemütliche Bootsfahrt auf den belebten Wasserstraßen erleben und das Beste, was das Mekong-Delta zu bieten hat, entdecken. Die nächsten beiden Nächte verbringen Sie in Can Tho, einem Rückzugsort der besonderen Art und schlagendem Herzen des Mekong. 2 Übernachtungen im 4* Victoria Can Tho Resort, Doppelzimmer Superior (Frühstück, Mittagessen).



Tag 4, 15. 9. 2020: Cai Rang, schwimmender Markt

Beginnen Sie den Tag vor Sonnenaufgang und kommen Sie mit auf einen morgendlichen "Marktbummel"! Ein unvergessliches Erlebnis, die Händler bei ihren Geschäften zu beobachten. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, egal ob bei einer wohltuenden Massage oder einer entspannenden Runde im Außenpool - das Hotel inmitten von Gärten mit exotischen Pflanzen lädt zum Verweilen ein.



Tag 5, 16. 9. 2020: Can Tho - Saigon

Genießen Sie den Vormittag im eigenen Rhythmus, bevor es für Sie wieder zurück nach Saigon geht. 1 Übernachtung im 5* Pullmann Sai Gon, Doppelzimmer Superior (Frühstück).



Tag 6, 17. 9. 2020: Saigon - Danang

Heute geht es für Sie mit einem Inlandsflug weiter nach Danang in Zentralvietnam.

Mit seinen unberührten, weißen Sandstränden und kulturellen Welterbestätten bietet Danang Besuchern ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis, das weltweit seinesgleichen sucht. 4 Übernachtungen im 5* Naman Retreat, One Bedroom Villa (Frühstück).

Tag 7, 18. 9. 2020: Danang - Hoi-An-Stadtrundfahrt

Hoi An ist das Schmuckstück Vietnams und tagsüber strahlen die Bauten, die eine Fusion aus vietnamesischer, japanischer und chinesischer Architektur sind, in ihren bunten Farben. Doch erst bei Dunkelheit entfaltet das Städtchen seine wahre Schönheit, wenn unzählige Laternen für eine ganz besondere Stimmung sorgen.



Tag 8, 19. 9. 2020: Danang

Heute haben Sie den ganzen Tag für sich, erlauben Sie sich Ruhe und Entspannung und genießen Sie die abgeschiedene Enklave am wunderschönen Strand.



Tag 9, 20. 9. 2020: Danang

Auch der heutige Tag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen Bedürfnisse.



Tag 10, 21. 9. 2020: Danang - Hanoi

Nach erholsamen Tagen geht es weiter in den Norden nach Hanoi, einer der bezauberndsten Städte in Asien, voller Kultur und Geschichte. Bei einer traditionellen Rikschafahrt erkunden Sie die Altstadt und genießen das hektische Treiben der Metropole in entspannter Lage.2 Übernachtungen im 5* Apricot Hanoi Hotel, Doppelzimmer (Frühstück und Abendessen).



Tag 11, 22. 9. 2020: Hanoi

Der heutige Tag steht im Zeichen der vietnamesischen Kochkunst, mit dem HCC-Chefkoch (Hanoi Cooking Central) zaubern Sie ein typisches Mittagessen auf den Tisch. Nach der Besichtigung des Tempels für Literatur, einem friedvollen Gebäudekomplex, verbringen Sie den restlichen Tag ganz nach Ihrem Geschmack im schönen Hotel oder erkunden die Gegend auf eigene Faust.



Tag 12, 23. 9. 2020: Hanoi - Halong-Bucht

Sie gehen an Bord einer traditionellen Dschunke und starten eine zweitägige Reise zwischen den berühmten Kalksteininseln hindurch, die majestätisch aus dem türkisblauen Wasser der Bucht herausragen - die berühmte Halong-Bucht, UNESCO-Weltkulturerbe. 2 Übernachtungen Paradise Elegance Cruise, Doppelzimmer Deluxe (Frühstück, Mittagessen, Abendessen).



Tag 13, 24. 9. 2020: Halong-Bucht

Starten Sie den Tag mit einem Tai-Chi-Kurs oder genießen Sie nur die atemberaubende Aussicht auf die umliegende Landschaft. Egal wie Sie den Tag verbringen, jede Unternehmung in dieser Gegend ist ein Highlight und jede Stunde an Bord der luxuriösen Dschunke unvergesslich.

Tag 14, 25. 9. 2020: Halong-Bucht - Hanoi

Nach einem Besuch in der Höhle Sung Sot beenden Sie dieses besondere Kreuzfahrterlebnis und fahren zurück nach Hanoi, um dort ein letztes Mal im

5* Apricot Hanoi Hotel zu übernachten.

Tag 15, 26. 9. 2020: Hanoi - Salzburg

Mit einem Koffer voll schöner Erlebnisse treten Sie heute die Heimreise an.

Inkludierte Leistungen:

• Langstreckenflüge ab/bis Salzburg in der Economy Class mit Turkish Airlines via Istanbul

• Meet & Greet bei Ankunft am Flughafen

• 12 Übernachtungen im Doppel- oder Einzelzimmer inkl. Frühstück. Hotels/ Zimmer wie im Programm angeführt oder vergleichbare Kategorie

• Mahlzeiten (Frühstück/ Mittagessen/Abendessen) laut Programm

• 2 Übernachtungen auf der Dschunke Elegance Cruise in der Halong-Bucht

• Örtlich wechselnde, deutschsprachige Reiseleitung (englischsprachiges Bordpersonal während der Kreuzfahrt in der Halong-Bucht)

• Alle Eintrittsgelder laut Programm

• 2 kleine Flaschen Wasser pro Tag pro Person im Bus an Transfer- und Besichtigungstagen

• Inlandsflüge



Nicht inkludierte Leistungen:

• Reiseversicherungen

• Getränke, nicht im Programm erwähnte Mahlzeiten

• Trinkgelder (u. a. für Reiseleiter, Fahrer, Restaurants, Hotels etc.)

• Ärztliche Behandlungen

• Persönliche Ausgaben

• Im Notfall erforderlicher zusätzlicher Transfer

• Visagebühren für Vietnam

• Alle Leistungen, die oben nicht erwähnt wurden



Reisepreis pro Person:

im DZ € 3798,-

EZ Zuschlag auf Anfrage

Anmeldeschluss: 1. März 2020

