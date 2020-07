Eine Insel namens Prišnjak: Urlaub in Kroatiens Leuchttürmen. Ganz viel Distanz, ganz viel Meer. Hier zieht der hektische Alltagstrott eine poetische Bremsspur.

Es riecht ein wenig nach Diesel. Und noch viel mehr nach Meer. Vor uns, auf den vom Seewind blank polierten Steinplatten am Kai, liegt ein Haufen Taschen. Kleine, schicke, in denen das wenige an Kleidern und Krimskrams ist, was man ...