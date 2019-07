Zeit zu zweit. Aus dem Alltag mitten in die Natur: Am Millstätter See warten Romantik, Genuss - und Sternenglanz.

Lautlos gleiten die Ruder durch die Ösen an jenem schlanken Zweispitz-Boot, das Gottlieb Strobl vor 52 Jahren selbst gebaut hat. Liebevoll hat er es über die Zeit gepflegt. Seine Hände halten das lackierte Holz locker zwischen den Fingern. Der Duft ...