Liechtenstein: Des Fürsten Schatzkästlein

Besuch beim Nachbarn Liechtenstein. Zwischen scheinbar zeitloser Monarchie und sehr zeitgenössischen Kunstschätzen.

Es geht auch ganz ohne Schwiegermutter, für die man Bargeld aus Vaduz holen muss. Liechtenstein ist als Reiseziel eine reizvoll überschaubare Abwechslung. Das Land lässt sich gemütlich in wenigen Tagen erkunden, mit einer Größe von 24 mal 12 Kilometern nicht unbedingt zu Fuß, dafür müsste man sich wohl etwas mehr Zeit nehmen. Auf dem Fahrrad lässt sich's hingegen locker an einem einzigen Tag abfahren. Womöglich mit E-Bike, zumindest rund um Schan, Vaduz, und nach Triesenberg hinauf zu den Walsern, von wo der Ausblick über den Talgrund und somit das ganze Land geht. Damit wäre auch schon jenes Gebiet abgefahren, in dem so gut wie alle Untertanen Hans-Adams, des Zweiten, zu Hause sind, Durchlaucht kann sie von seiner Burg - fast - alle beobachten.

Und das auch beim Arbeiten, Liechtenstein hat, wer hätte das gedacht, die höchste Industriequote Europas. Im weithin bekannten Finanzsektor hingegen sind nur ein Sechstel der Liechtensteiner beschäftigt. Dazu ein wenig Landwirtschaft, sogar Weinbauern, vier davon hauptberuflich, einer davon ist der Fürst selber. Die wenigen Hektar mitten in Vaduz liefern 40.000 Flaschen im Jahr. In der Vinothek werden aber auch Weine aus der Domaine Wilfersdorf im Weinviertel angeboten, rund um das Stammschloss. Die Domaine ist, zusammen mit den weiteren Besitzungen in Österreich, um ein Vielfaches größer als das ganze Fürstentum.

Auch dero Schlösser in Österreich sind zahlreicher und prachtvoller, daher ließ sich Franz-Joseph II. als erstes Familienoberhaupt erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hierorts nieder. Und sorgte als Erstes für eine Zentralheizung in seiner Residenz. Der Installateur war übrigens Herr Ospelt von der Firma Hoval, inzwischen eine der größten ihrer Art und weit über die Grenzen hinaus aktiv. Ungefähr zur gleichen Zeit lieferte Herr Hilti Bauteile an die deutsche Wehrmacht, auch er hat die Umstellung auf zivile Produkte, wie jeder Handwerker weiß, ganz hervorragend hingekriegt. Schon 1933 hatte die Regierung die Firma Ivoclar aus der Schweiz mit einem Gratisgrundstück angelockt, heute dominiert diese den Weltmarkt in Sachen Zahnersatz.

Und weil sie, wie alle anderen hier ansässigen Unternehmen, gerne Fortbildungsveranstaltungen am eigenen Standort abhält, hat sich im Laufe der Zeit zwangsläufig die für Fremdenverkehr nötige Infrastruktur gebildet. Die Hälfte der Besucher sind nur Tagesgäste. Ein ideales Ziel für Bustouristen aus Asien oder Amerika - Schloss anschauen, von außen, hier wohnt ja jemand, und auch schon wieder weg. Eigentlich schade, denn das Fürstentum bietet nämlich eine überraschende Fülle an kulturellen Einrichtungen.

Zuallererst seien hier die beeindruckenden Museen erwähnt. Doch wo anfangen? Vielleicht mit dem Landesmuseum, schon, um zum Verständnis beizutragen. Hier wird nach Themen geordnet. "Siedeln" etwa erzählt von 7000 Jahren Alltag, Essen und Trinken, "Schützen" von den stets wechselnden Herrschaften, "Feiern" unter anderem von bäuerlichen und kirchlichen Traditionen, "Herrschen" schließlich vom "fein tarierten Verhältnis" zwischen der Macht des Fürsten und jener des Volkes, prachtvolle Exponate der fürstlichen Schatzkammer inklusive. Die entbehrungsreiche Arbeitswelt in den Alpen wiederum bildet "Schaffen" plakativ ab, "Nutzen" den Natur- und Lebensraum, inklusive der Tierwelt.

Ähnlicher Effekt gleich gegenüber im Kunstmuseum Liechtenstein, derer eigentlich zwei sind. An den streng rechteckigen Museumsbau von 2000 in poliertem, dunklem Sichtbeton hat 2015 der weiße Würfel der Hilti Foundation angedockt, was ein großzügiges Raumerlebnis mit stets neuen Perspektiven im Inneren schafft. Exponate der temporären Ausstellung decken mit Werken von René Magritte, Piet Mondrian über Joseph Beuys und Donald Judd bis zu Luciano Fabro die bildende Kunst des 20. Jahrhunderts recht repräsentativ ab.

Ebenfalls am Puls der Zeit agiert das Theater am Kirchplatz in Schaan. Einst Vereinsheim und Laientheater errang das Haus ab 1970 unter der Intendanz von Alois Büchel internationale Anerkennung, nach einigen Kalamitäten wurde das Projekt 1996 quasi neu gestartet - und ausgesprochen erfolgreich. Als De-facto-Staatstheater spielt man einerseits im Reigen der großen deutschen Bühnen mit, was sich in wechselseitigen Gastspielen etwa mit dem Deutschen Theater Berlin äußert. Angesichts der überschaubaren Größe des erreichbaren Publikums ist die Bühne auch offen für Kabarett, Kinder- und Jugendtheater, auch Jazz- und Weltmusikgrößen gastieren gerne hier im intimen Rahmen. Kunstfreunde aus Vorarlberg reisen hier auch gern mit dem Linienbus an. Fahrtzeit: eine halbe Stunde ab Feldkirch.

Und da ist dann noch die Sache mit den rätselhaften Walsern. Der Geschichte dieses, wohl im 14. Jahrhundert aus dem Wallis ausgewanderten Volks, ist in Triesenberg ein Museum gewidmet. Walsersiedlungen finden sich von Norditalien bis nach Süddeutschland, warum die Walser ihre Urheimat verlassen haben, weiß selbst Museumsdirektor Leander Schädler nicht, dafür hat er viel von deren besonderen Freiheitsrechten und Steuerprivilegien zu berichten und über die sprachlichen Eigenheiten ihres alemannischen Dialekts.

Wer mit ihm dann gar den WalserSagenWeg geht, bekommt von ihm bei den schaurigen Holzfiguren des Nachtvolks eine Fülle an alten Legenden erzählt ebenso wie die mit liebevollem Spott dargebrachten Anekdoten über die tief verwurzelte Geistergläubigkeit seiner Vorfahren, auch noch der unmittelbaren. Als Anschauungsobjekt hat die Gemeinde gleich hinter der Kirche ein historisches Walser Wohnhaus im Zustand von rund 1900 renoviert und dem Museum zugeschlagen. Dort, vom Bankerl vor der Türe, blickt man dann entschleunigt und geerdet aufs Rheintal hinab, das, einer Modelleisenbahnanlage gleich, geschäftiges Treiben darstellt. Doch hektisch geht's auch dort nie zu. Die Liechtensteiner, scheint es, stressen sich nicht. Und der Fürst? Manche sagen so, manche so, dankbar zeigen sich aber alle, jedenfalls öffentlich.



INFORMATION

Anreise:

Mit den ÖBB (RailJet oder NightJet) nach Feldkirch, direkt weiter mit LIEMobil (liechtensteinische Verkehrsbetriebe). Tipp: Erlebnispass um 25 CHF für Öffis und alle Museen, Ermäßigung auf weitere Attraktionen,

tourismus.li/lie/angebot/Erlebnispass

Kulturinfo zu Schatzkammer bis Museen und Theater:

tourismus.li/erlebnisse/kultur-und-kunst

Wohnen:

Parkhotel Sonnenhof, fürstlich edel, über Vaduz, mit Blick auf Schloss und gesamtes Oberland, www.sonnenhof.li