Lust auf Fernreisen: Einfach weit weg

Herbst und Winter in Fernreisezielen. Einreise: Auf Covidnachweise und Visabestimmungen achten.

Der Winter kommt und viele zieht es in die Ferne. Zu den beliebtesten Destinationen außerhalb Europas zählen neben den USA auch Thailand und die Dominikanische Republik in der Karibik. "Vor allem für junge Reisende und Reisende ohne schulpflichtige Kinder ist die Herbst- und Winterzeit ideal für einen Urlaub im Warmen, denn die Nebensaison bietet nicht nur günstigere Preise, sondern auch mehr Ruhe vor Ort", sagt ÖAMTC-Reise-Experte Florian Rußmann. Wer demnächst eine Reise in fernere Länder plant, muss zusätzlich zu den Visa-Bestimmungen auch weiterhin auf Impf- oder Testnachweis achten.

Zusätzlich zum Reisepass benötigt man aber vereinzelt auch einen Impfnachweis. "Egal wo die Reise diesen Herbst hingeht, ein Mund-Nasen-Schutz sollte im Handgepäck nicht fehlen, außerdem ist eine Zusatzversicherung für den Krankheitsfall vor allem bei Fernreisen empfehlenswert", so Rußmann.



Südostasien: Lange Sandstrände und warme Temperaturen locken Reisende nach Südostasien zu Tauch- und Surfparadiesen. Thailand kann für 45 Tage visumfrei und ohne Covidbeschränkungen besucht werden. Indonesien stellt für 30 Tage ein "Visa on Arrival" bei der Einreise aus. Personen mit einer vollständigen Impfung (mindestens zwei Dosen eines anerkannten Impfstoffs) können ihre Reise ohne Quarantäne fortsetzen, für alle anderen gilt eine fünftägige Quarantäne mit einem PCR-Test am vierten Tag auf eigene Kosten.



Nordamerika: Wer dieses Jahr authentisches "Christmas Feeling" in den Vereinigten Staaten erleben möchte, sollte beachten: Für die Einreise braucht man eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Onlineregistrierung für die visumfreie Einreise (ESTA) benötigt. Auch Kanada und Mexiko sind aktuell ohne Beschränkungen zu bereisen - wer über die USA als Transitland fährt, für den gelten zunächst die Einreisebestimmungen der US-Behörden.



Insel-Hopping 1: Das Kontrastprogramm zu trübem Herbst- und Winterwetter bekommt man mit Sonne, Strand und Meer beim Insel-Hopping auf Mauritius, den Malediven oder den Seychellen. Von diesen beliebten Fernreisezielen im Indischen Ozean haben nur noch die Seychellen coronabedingte Einreiseregeln - ein entsprechender Impfnachweis oder negative PCR- oder Antigen-Test-Ergebnisse sind vorzulegen. Dazu ist für alle drei Inselurlaube eine Onlineregistrierung im Vorfeld sowie das Vorweisen eines Rückreisetickets notwendig. Sehr beliebt, um der kalten Jahreszeit zu entfliehen, sind auch die Inseln der Karibik, insbesondere die Dominikanische Republik. Hier wird auf Covidnachweise verzichtet, eine Touristenkarte (gültig für 30 Tage und in den meisten Pauschalreisen enthalten), eine Onlineregistrierung und das Rückreiseticket sind jedoch Voraussetzung.



Insel-Hopping 2: Für milde Temperaturen und Sonnenschein - ideal für ausgedehnte Wanderungen etwa - muss man gar nicht so weit reisen. Die spanischen Kanaren und das portugiesische Madeira sowie die Azoren eignen sich bestens zum Überwintern und sind für Besucher aus Europa ohne jegliche Covid-Einschränkungen oder Registrierungspflicht zu bereisen. Maskenpflicht herrscht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen.



Nordafrika: Auch in Nordafrika sind im Herbst noch angenehm milde Temperaturen zu erwarten - und höchst unterschiedliche Einreisebestimmungen: "Für Ägypten wird ein kostenpflichtiges Visum bei Ankunft am Flughafen ausgestellt, Covidnachweis wird nicht benötigt. Anders in Marokko: Hier wird bei der visumfreien Einreise ein unterschriebenes Gesundheitsformular verlangt. Tunesien schreibt Einreisenden eine vollständige Impfung oder einen negativen PCR- oder Antigen-Test vor, ein Visum wird nicht verlangt.

Alle weiteren Reiseinfos zu Personaldokumenten, Mietwagen, Pannenhilfe und Notruf sowie zur aktuellen Sicherheitslage finden Sie in der weltweiten Länder-Info unter www.oeamtc.at/laenderinfo und www.oeamtc.at/urlaubsservice.