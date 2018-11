Mal was anderes

Paris, Rom, London - die großen Namen können auch enttäuschen. Nicht so bekannte Alternativen haben da erfreuliches Überraschungspotenzial.

Im Herbst sind Städtereisen am schönsten. Dann machen ausgedehnte Stadtbummel und Erkundungen richtig Spaß. Wir stellen fünf Städte vor, die nicht auf jeder Reiseliste stehen.

Bologna statt Rom

Für Studenten und Feinschmecker ist Bologna schon längst eine herrliche Alternative zu Rom. La grassa, la dotta, la rossa wird die gemütliche Stadt in Oberitalien gerne genannt. Der wenig schmeichelhafte Name "die Fette" kommt von den deftigen regionalen Delikatessen wie zum Beispiel der Mortadella und den "Spaghetti al ragù". Wer ein typisches Bologneser Menü von Anfang bis zum Ende zum Beispiel bei "Donatello" in der Via Righi Augusto durchhält, der weiß im Anschluss, dass der Beiname Programm ist. Ein voller Bauch studiert nicht gerne? Von wegen! In Bologna, "der Gelehrten", steht eine der ältesten und bekanntesten Universitäten Italiens. Und die Studenten tragen viel zum quirligen Piazza- und Nachtleben der Stadt bei. Auf den großen Plätzen der Stadt, wie der Piazza Maggiore und dem Platz Sette Chiese, können auch Besucher in die lebhafte und fröhliche Atmosphäre eintauchen. Zum Ursprung des Beinamens "die Rote" gibt es mehrere Varianten: entweder politisch oder wegen der roten Dächer. Egal, woher die Namen stammen, die Hauptstadt der Emilia Romagna ist allemal einen Besuch wert.