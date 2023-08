Mehr Schotter, bitte!

Trendsport Gravelbike: Tipps für Bike und Route. Das Rennrad für unbefestigte Wege gewinnt zunehmend an Beliebtheit - auch für Mehrtagestouren.

Flott mit dem Gravelbike über den Kies in Tirol, zwischen Berg und See.

Wer kein Downhill-Freak ist oder mit ultraschmalen Reifen für den nächsten Giro d'Italia trainiert, findet im Gravelbike einen attraktiven Allrounder. Die Mutter des neuen Trendrads ist das klassische Rennrad, mit leichtem Rahmen und typisch geschwungenem Lenker, großen Laufrädern und effizienter Kraftübertragung. Der Papa: das Mountainbike mit seinen Scheibenbremsen und dickeren Reifen, viel Komfort beim Laufverhalten und exzellenter Bremsleistung. Auf der gelungenen Zweiradkombi lässt sich gut sitzen, ein wenig aufrechter als am Rennrad, aber bei Bedarf auch tief und windschlüpfrig. Das macht das Bike gut für sportliche Trainingseinheiten, aber - und das ist ein besonderer Pluspunkt - auch ideal für Mehrtagestouren.

Das "Gravel", wie die Insider sagen, ist stabil genug, um mit Taschen bepackt zu werden, in denen das Notwendigste für einen längeren Ausflug verstaut wird. Für kürzere Trips ist wie immer empfehlenswert, im Hipbag oder im Tascherl direkt auf dem Rahmen nur das Notwendigste mitzunehmen. Und es ist universell einsetzbar, was die Routenplanung sehr abwechslungsreich und flexibel macht. Denn das Wort "gravel" bedeutet zwar "Schotter", ist hier aber eben nicht nur Schotter. Das Gravel rollt auch bestens auf Asphalt und erreicht dort gute Geschwindigkeiten. Für solche Straßenfahrten sollte jedoch ein glattes Reifenprofil gewählt werden - sogenannte Slicks - und ein höherer Reifendruck, damit das Rad nicht auf dem Straßenbelag klebt. Geht's um Kies oder Sand, dann wird ein um ein bis zwei Bar verminderter Druck empfohlen, so auch für Wald- und Feldwege. Aufpassen heißt es dennoch, trotz breiter Reifen und guten Grips, denn bei allzu vielen Baumwurzeln, dicken Kieseln oder sehr losem Sand kommt auch ein Gravel leicht ins Trudeln.

Dann sollte man sein Gravel gut im Griff haben, schon der Lenker ist für Mountainbiker ungewohnt. Wer tief am Lenkerbügel zupackt, hat jedenfalls mehr Sicherheit und besseren Zugriff auf die Bremsen. Gerade in Hanglagen ist es auch empfehlenswert, den Körperschwerpunkt ein wenig hinter dem Sattel zu halten. Tipp vom Profi: Nur nicht verkrampfen, das Bike frei unter sich bewegen lassen. Für Routiniertere unter den Gravelbikern gibt's als Extra Click-Pedale - bekannt aus dem Radrennsport. Das spart Energie, man rutscht nicht so leicht vom Pedal und hat so mehr Aufmerksamkeit für Weg und Landschaft.

Der Sommer ist bald zu Ende, der Herbstbeginn bietet sich mit seinen milderen Temperaturen geradezu an für ausgiebige Radtouren und damit nachhaltige Kurzurlaube. Die auch durchaus länger sein dürfen: Die neue Gravel-Austria-Route, ein Rundkurs durch Österreich, ist 3000 Kilometer lang und enthält rund 50.000 Höhenmeter, das ist gut fünfeinhalb Mal der Mount Everest. Die Route führt durch acht Bundesländer - nur Wien wird sozusagen umrundet - vom Neusiedler See bis zum Bodensee. Dazwischen: wild romantische Täler, Flüsse, Seen und schattige Wälder, anspruchsvolle Anstiege und die passenden, aufregenden Abfahrten, Panoramen inklusive. Höhepunkt im wahren Sinn des Wortes ist die nächste Nähe zum Großglockner, höchster Punkt des Landes. Wer die komplette Strecke fahren möchte, sollte, je nach Kondition und Wetter, 14 bis 35 Tage einplanen. Und dazu so manchen genüsslichen Stopp, um sich durch regionale Spezialitäten zu kosten und Energie zu tanken.