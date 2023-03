Mein Abenteuer: Fort muaß i!

Ein Leben voller Reisen. Ein Mühlviertler macht seine Leidenschaft zum Beruf und sich Gedanken darüber.

Manche Menschen machen einfach Urlaub. Andere wiederum reisen für ihr Leben gern. So einer ist Rudi Lumetsberger. Er hat schon in jungen Jahren beschlossen, aus Fernweh, Neugier und Entdeckerdrang einen Beruf zu machen und - besser noch - all das mit anderen zu teilen. Seine Agentur stand für nachhaltige Incentive-Erlebnisse und mehr als herkömmliche Reisen und Events. In seinem nun veröffentlichten Buch "60 Reisen um die Welt" präsentiert der 60-Jährige ausgesuchte Touren und eine eindrucksvolle Bilanz: 88 Staaten, 66 Hauptstädte, 255 Länder und Regionen auf fünf Kontinenten. Zusammengerechnet zehn Jahre seines Lebens war er unterwegs und hat dabei zirka 75 Mal die Erde umrundet.

Wurde Ihnen die Reiselust in die Wiege gelegt? Rudi Lumetsberger (lacht): Beileibe nicht! Ich komme aus St. Georgen, einem kleinen Dorf im unteren Mühlviertel, wo es früher nichts außer Fußball gab. Meine gesamte Familie lebt immer noch im Umkreis von 30 Kilometern von meinem Geburtsort entfernt.

Woher kommt dann die Sehnsucht? Ich gehöre zur ersten "Fernsehgeneration". Anfangs gab es im Ort nur einen einzigen Apparat, wo wir immer alle hingepilgert sind, bald darauf hatten wir selbst einen Fernseher. Und dort war dann der Wilde Westen zu sehen - und andere Abenteuer, aber auch Sportveranstaltungen und Fußballstars.

Und wann wurde es konkret? Zu Beginn waren für mich die Fahrt in die Schule in Perg und die zur Uni nach Linz schon eine Reise in eine andere Welt! Oder um es kurz zu sagen, die trugen schon bunte Socken, ich noch weiße (lacht). Die Tatsache, dass ich mir sozusagen als Hinterwäldler noch nichts zutraute, hat sich dann rasch als hilfreich erwiesen, denn statt eine große Klappe zu zeigen, hab ich lieber die Ärmel aufgekrempelt.



… und die erste Reise unternommen?

Ja, genau. Nach der Matura, mit einem VW-Bus nach Chalkidiki in Griechenland. Ganze zwei Wochen. Was für ein Abenteuer. Und dann die erste Fernreise. Mit einem Freund hatte ich Spanisch gelernt, gemeinsam sind wir nach Mexiko geflogen. Aber eben so wie man damals mit wenig Geld als Student geflogen ist: mit Aeroflot erst einmal nach Moskau, dort ohne Pass im Transitbereich des Flughafens übernachtet, dann weiter nach Kuba und endlich nach Mexiko City. Sechs Wochen kreuz und quer durch das Land in Überlandbussen, danach wieder nach Hause, auf derselben Route.

Klingt abenteuerlich, aber anstrengend. Dabei ist es nicht geblieben? Natürlich nicht. Stichwort Ärmel aufkrempeln. Schon während meines Studiums, meiner Neugier sei Dank, war ich Reiseleiter und auf fast allen Kontinenten unterwegs. Die dann von mir 1993 gegründete Firma für Incentive-Reisen war ein Erfolg und auch ein Sprungbrett. Ich hatte endlich Reisen und Beruf verbunden. Und beides mit Emotion aufgeladen. Wir sind mit Harleys auf der Route 66 gefahren und mit Trabis durch Berlin, mit Booten auf dem Baikalsee, mit Kanus im Amazonasgebiet und mit Rafting-Schlauchbooten auf dem Sambesi River. Ich bin mit einem Formel-eins-Wagen gefahren, auf Kamelen in der ägyptischen Wüste geritten, war bei der Rallye Dakar dabei und mit der Transsibirischen Eisenbahn in Russland unterwegs. Und dann kam um die Jahrtausendwende ein neuer Begriff auf: Corporate Responsibility. Und ich hab mir die Frage gestellt: Wie passen Nachhaltigkeit und solche Erlebnisse zusammen?

Eine höchst aktuelle Frage, heute mehr denn je. Mit der Auswirkung von Reisen auf die Umwelt beschäftigen sich heute immer mehr Menschen. Welche Lösung haben Sie für sich gefunden? Ich habe mich damals mit dem World Wildlife Fund und ähnlichen Organisationen kurzgeschlossen und bald erkannt, dass auch beim Thema Nachhaltigkeit nichts schwarz oder weiß ist, sondern das meiste grau. Dafür habe ich sogar einen CO2-Rechner entwickelt, um die Reisen klimaneutral zu gestalten. Meine Schlussfolgerung war: Eine Reise muss immer einen Nutzen haben, einen Grund. Also etwa, um ein Sozialprojekt oder ein Naturschutzprojekt zu unterstützen. Erlebnisse mit Sinn.

Und so sind wir nach Südafrika gereist und haben ein SOS-Kinderdorf und Organisationen in südafrikanischen Townships unterstützt. Wir waren in Waisenhäusern und Schulen in Tibet, auch in Schulen und Krankenstationen in Rajasthan in Indien, haben uns in Hochlandgemeinden in Peru engagiert, in Behindertenheimen in Mauritius oder gemeinsam mit sozialen Organisationen wie dem Malteserorden in Europa. Eine meiner berührendsten und nachhaltigsten Begegnungen war jedoch die mit Jane Goodall. Mit dieser großartigen Frau und weltberühmten Schimpansenforscherin haben wir in Tansania gemeinsam eine Schule gebaut. Was das mit Schimpansen zu tun hat? Jane Goodall hat es uns erklärt, uns gezeigt. Sie sieht Mensch, Tier und Umwelt als Einheit und ist überzeugt, die Schimpansen nur retten zu können, wenn die Menschen dort eine Lebensgrundlage haben und nicht den Wald ausbeuten müssen. Ein Bienenstock etwa ernährt eine ganze Familie. Kleinstkredite, sogenannte Microcredits, können da Großes bewirken.

Im Wald sind wir dann mit Jane direkt neben den Menschenaffen gesessen, sie kannte den Namen von jedem einzelnen Tier. Und die Schimpansen waren neugierig - auf einem Waldweg führten sie einen unglaublichen Zirkus rund um uns auf, nur um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Das war eine der beeindruckendsten Reisen für mich. Nach solchen Erlebnissen muss man nicht mehr von der Notwendigkeit des Umweltschutzes überzeugt werden.

Bringt Sie die Natur nach wie vor zum Staunen? Extreme Naturwelten beeindrucken mich immer. Wenn man in Grönland auf Inlandeis steht, das 100.000 Jahre alt ist, oder auf Spitzbergen einem Eisbären begegnet, das ist einfach unbeschreiblich. Diese Naturerlebnisse sind auch das, was die Menschen am meisten beeindruckt.

Viel Natur findet man in Österreich auch vor der Haustür. Warum reisen? Wer sinnvoll reist, gewinnt. Reisen ist für mich ein sehr wesentliches Instrument der Völkerverständigung. Es inspiriert, baut Vorurteile und Engstirnigkeit ab, steigert die Lebensqualität. Das sieht man bei jungen Menschen, die Freunde auf der ganzen Welt haben. Nicht reisen geht nicht, das ist viel zu bedeutsam. Wohlgemerkt, ich bin auf keinen Fall für Kreuzfahrtriesen, die in Venedig einfahren. Auch Kurztrips wie für drei Tage nach Mallorca oder nach Mailand auf einen Cappuccino jetten, so etwas hätte ich nie gemacht. Wir sollten das operative Reiseverhalten ändern. Also lieber in einem Hotel schlafen, das auf Umweltverträglichkeit achtet. Lieber paddeln oder wandern, statt Ausflüge etwa mit PS-starken Motorbooten buchen.

Und besser eine Studienreise als einen Cluburlaub? Ich finde, All-inclusive-Clubs sind auf der ganzen Welt gleich, da erfahre ich nichts über Land und Leute. Studienreisen? Ja, mit Leuten, die gut erklären können, die sich auch mit Umweltfragen beschäftigen. Das bringt wirkliche Erlebnisse. Ein Beispiel: Wir haben uns in Bhutan auf die Spur des Glücks begeben und durften in einem Tempel meditieren. Ein Mönch sprach uns an und meinte, warum die Europäer denn glauben, dass man stundenlang meditieren müsse? Eigentlich genüge eine Minute. Dann lachte er und sagte: 100 Mal am Tag.

Ihre Reisen gibt's jetzt als Buch? Meine Freunde haben mich gebeten, meine Erlebnisse aufzuschreiben, mit meinen Bildern. Das ist dann doch umfangreich geworden. Unter rl-live-experience.at kann es bestellt werden, der Erlös geht an die Jane Goodall Foundation für Schulen in Uganda.



