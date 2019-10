Die Côte d'Azur und die Künstler. Die gemalten Visionen aus Licht und Farben finden sich in zahlreichen Museen.

Schon bei der Landung am Flughafen in Nizza wird klar: Die lange Reihe von Privatflugzeugen deutet darauf hin, dass sich der internationale Jetset gerne in dieser Gegend aufhält oder gar einen Wohnsitz hier unterhält. Auch die Luxusboote in den Yachthäfen ...