Mit Rabauken auf Entdeckertour: Ausflugstipps für Familien in Österreich

Der sommerlichen Gaudi auf der Spur. Ausflugstipps in Österreich. Von Familien für Familien.

Die großen Ferien erfordern wieder einiges an Organisationstalent: Wann, wo, was könnte man unternehmen mit den Kids? Für viele steht Urlaub in Österreich auf dem Programm. Wir haben ein paar Familien um ihre Ausflugstipps gebeten - allesamt von den Experten ...