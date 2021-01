Mit Thiel am Tatort

Münster: Kopfsteinpflaster, Kirchen und Kiepenkerl. Seit 19 Jahren läuft der Kultkrimi im TV. Höchste Zeit für einen Lokaltermin mit Schauspieler Axel Prahl.

"Entweder es regnet in Münster oder die Glocken läuten. Fällt beides zusammen, ist Sonntag." Wie aus der Dienstpistole geschossen kommt Axel Prahl die hiesige Wetterregel über die Lippen. Der Mann hat so seine Erfahrungen: Gerade beim Fundort einer Frauenleiche am Ufer des innerstädtischen Flüsschens Aa eingetroffen, musste der knurrige Kommissar mal einen Dreh zum Tatort "Hinkebein" abbrechen und inmitten immer neuer Wolkenbrüche einen halben Tag lang warten bis zur nächsten Klappe. Heute, beim "Lokaltermin" an vielen Schauplätzen des seit 2002 ...