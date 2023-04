Langsam essen, schnell fahren

Das Motor Valley Fest in Modena: Es darf gefeiert werden! Die Emilia-Romagna huldigt ihren Spitzenprodukten - in der Küche und im Motorenbau.

In der Küche wollen Italiener keine Experimente. Es hat gefälligst alles so gekocht zu werden, wie von der Nonna selig. Aber vielleicht genau deshalb huldigen sie mittlerweile einhellig und vernehmbar der Slow-Food-Philosophie. Ein waschechter Emilianer ist gleichzeitig einer der umtriebigsten Botschafter der Region: Massimo Bottura. Der Spitzenkoch führt regelmäßig einschlägige, internationale Rankings an. Und weil die Emilia-Romagna der Welt nicht nur Klassiker der italienischen Küche wie Prosciutto und Parmesan geschenkt hat, trägt Massimo nebenbei auch die Botschaft vom motorisierten Erbe seiner Heimat in die Welt hinaus. Mit Begeisterung und kindlicher Freude präsentiert der demnächst sechzigjährige Spitzbub nach dem Galadiner zum letzten Motor Valley Fest seinen jüngsten Coup: die für ihn maßgefertigte Ducati. Der heisere, ungedämpfte Sound aus den Titanauspuffrohren ist natürlich Bestandteil der Kreation.

Die Zweiradschmiede Ducati ist in Bologna zu Hause, der Heimat des Ragù und der Mortadella. Die Stadt, liebevoll "La Grassa", die Fette, genannt, wurde von den Boiern gegründet, die ja schon das Rindvieh im Namen tragen. Doch genau dort sitzt das "Botanica Lab", quasi die Antithese zur buchstäblichen Fleischeslust, wo Anna Artesiani groß auftischt, allerdings völlig ohne tierische Zutaten. Na, so etwas! Und man muss zugeben: Sensationell, was da unter Annas Motto "Crudità", also Rohkost, serviert wird! Wem da was fehlt, dem ist nicht zu helfen.

Annas Küchenchef Alejo Nunez wiederum kommt aus Argentinien. Einem Land, das immer wieder an die Emilia-Romagna angeknüpft hat. Ein gewisser Alejandro de Tomaso hatte in den 1960er-Jahren die Italiener erst mit seinen in Modena gebauten Sportwagen geärgert, dann Maserati und Innocenti weggekauft und später eh alles wieder an Fiat abgegeben. Oder Horacio Pagani, der schon als Kind Sportwagen aus Balsaholz geschnitzt hatte, dann Ingenieur wurde, um nach Italien auszuwandern und beim revolutionären Lamborghini Countach Evoluzione als Chefingenieur seine Träume in Realität zu verwandeln. Sein bevorzugtes Material: Carbon. 1992 hat er seine eigene Firma gegründet. Das erste Serienmodell seines Hypersportwagens Zonda steht im Werksmuseum, Typenbezeichnung "Nonna" - eben die Oma aller folgenden Paganis. Gefertigt wird nach Bestellungseingang sowie einer saftigen, sechsstelligen Anzahlung.

Die Familie steht in Italien an erster Stelle, wenn der Profit passt, erst recht. Was bei den Lamborghinis leider nicht der Fall war, die Marke gehört jetzt zum Reich der Piëch-Porsches. Immerhin hat Ferruccios Enkel die Fahrzeugsammlung vom Opa behalten, die Exponate werden in der einstigen Fabrik gezeigt: vom 350 GT, dem ersten Sportwagen, mit dem Ferruccio Lamborghini denen in Maranello zeigen wollte, wie die Kupplung in den Ferraris zu verbessern wäre, bis zu den ersten Traktoren aus seiner Fertigung. Automobilhistorisch ein Erfolg, wirtschaftlich hingegen nicht.

Motoren und Kulinarik - die Höchstleistungen in dieser Region sind auffällig. Das fruchtbare Schwemmland mit seiner verlässlichen Wasserversorgung durch die zahlreichen Kanäle und Zuflüsse des Po eignet sich bestens für großflächige Nahrungsmittelproduktion und damit für den Traktor. Um Produktionsausfälle durch technische Pannen zu vermeiden, war Expertise gefragt. Wenig überraschend reichen die Wurzeln all jener Traditionsunternehmen, die heute zur Weltspitze im mobilen Luxussegment gehören, auf ebendiese talentierten Mechaniker und Handwerker zurück, siehe Ferruccio Lamborghini und andere.

Und noch eine Weltspitze kennt man hier, die Musik! Mirella Freni etwa, und Luciano Pavarotti. Klar dass sich "Il Maestro" als echter Emiliano bei Tisch und am Steuer nur mit dem Besten zufriedengegeben hat. Und selbstverständlich hat ihm Enzo Ferrari einen seiner Boliden zur Verfügung gestellt. Doch seine Interviews hat er, verrät Nicoletta Mantovani, seine Gefährtin bis zum Schluss, lieber im Quattroporte von Maserati gegeben. "Den hat er gerne als Wohnzimmer genutzt, wegen der ausgezeichneten Klimaanlage. Stimmbänder brauchen schließlich konstante Temperaturen!"

Wenn Gäste kamen, musste reichlich zu essen bereitstehen. "Selbst bei Terminen um zehn Uhr früh servierte Luciano sicherheitshalber reichlich Salami und Prosciutto." Seine legendäre Tomatensauce hat er stets in großen Mengen zubereitet. Und natürlich mit reichlich Pasta kredenzt.

In höchsten Tönen wird auch die Expertise von Massimo Botturas Küche besungen, schließlich hat er bei Alain Ducasse und Ferran Adrià sein Handwerk perfektioniert. In seinem Buch "Pane é Oro", Brot ist Gold, in welchem er die Verschwendung von Lebensmitteln anprangert und zur Nachhaltigkeit mahnt, sagt er über seine Initiative "Food for Soul": "Es geht nicht nur darum, die Armen zu füttern, sondern um die Veränderung unserer Konsumkultur!" Und obwohl er dies vom Steuer seines Ferraris verkündet, ändert das nichts an seiner sozialen Ader, in einigen seiner Küchen wird auffällig gewordenen Jugendlichen die Chance geboten, soziales Verhalten zu üben.

Sie scheinen überhaupt ein linker Haufen zu sein, diese Emilianer. Dem "Duce", auch er ein Emiliano, hat sich hier ein starker Widerstand entgegengestellt, und keine der folgenden Provinzregierungen konnten den Menschen ihre Don-Camillo-und-Peppone-Genusskoalitionen austreiben. Warum auch, solange die Menschen hier die besten Sportwagen und die herrlichsten Zutaten der italienischen Küche hervorbringen? Dazu - unglaublich, aber wahr - Lambrusco anstelle von teurem Schampus, denn da stimmt auch die Qualität mittlerweile wieder. Auf Standesdünkel pfeift man hier sowieso, idealerweise nach der Melodie des Trinklieds aus "La Traviata" von Giuseppe Verdi. Wo Letzterer herkommt? Genau …



INFORMATION

Das Motor Valley Fest 2023 findet als Open Air Festival von

11. bis 14 Mai in der Unesco-Welterbe-Stadt Modena statt.

Auf dem Programm stehen für motorbegeisterte Amateure und Profis Round Tables, Konferenzen, Ausstellungen und zahlreiche Verkostungen. www.motorvalley.it/en

Speisen: Botanica Lab Cucina, Bologna, en.botanicalab.com

Ristorante Cavallino, ferrari.com/en-EN/ristorante-cavallino

Info zur Region:emiliaromagnaturismo.it/de, www.italia.it