Mountainbike: Aussi muas i!

Social Biking in Barcelona. Mit dem Mountainbike geht es direkt vom Stadtzentrum in die Natur Kataloniens.

Es beginnt mit einer kleinen Peinlichkeit. Als mir Roger erstmals vom wöchentlichen "Social Biking" erzählt, bin ich vom Fleck weg begeistert und frage, woher die Benachteiligten - etwa Sozialfälle, Obdachlose und Suchtkranke - die Räder herhätten, ob die gestellt werden würden? Mein Gegenüber lächelt milde. Nicht Caritatives ist gemeint, sondern schlicht gemeinsames Radfahren. Mountainbiken, um genau zu sein, und mit Abfahrt angeblich mitten in Barcelona. Womit die nächste Frage in meinem Kopf rumort: "Geht das? Mountainbiken in der Großstadt?" Doch ...