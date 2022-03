Nancy: Stachelige Schönheit

Nancy. Die französische Hochburg des Art nouveau ist ein Muss für Jugendstil-Freunde.

Mehr als ein halbes Jahrtausend ist vergangen, und immer noch wird man in Nancys Altstadt an einen Herrscher erinnert, der seinem Größenwahn zum Opfer fiel: Vor dem Haus in der Grande Rue 30 formen Pflastersteine die Ziffer 1477, jenes Jahr, als Karl der Kühne beim Versuch scheiterte, sich Lothringen einzuverleiben, um seine damaligen Besitztümer miteinander zu verbinden. Die legendäre Wehrhaftigkeit der Lothringer äußert sich bis heute in der Distel, die nicht nur das Stadtwappen, sondern auch Fassaden und zahlreiche Kunstwerke ...