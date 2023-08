Natur trifft Kultur: Bühne seit Jahrtausenden

Die Natur als Kulisse. Mehr als nur Open Air: Manche Sommerfestivals in Österreich und bei den Nachbarn inszenieren sich vor Fels, Wald und Wasser.

In Österreich, aber auch bei den Nachbarn, wie etwa in Deutschland oder in der Schweiz, finden sich zwischen Berggipfeln, Hängen, Wäldern und Seen viele außerordentliche Plätze, die durch ihre Akustik und Schönheit ideale Kulissen für Musik und Theater darstellen. Dass es nicht immer ein Opernhaus, ein Schloss oder eine Arena sein muss für einen gelungenen Kulturevent, zeigt unsere kleine Auswahl an Orten mit Natur pur als Bühnenbild.





1 Die Grandiose: Oper im Steinbruch. Hier, zwischen Leithagebirge und den Gestaden des Neusiedler Sees, gar nicht weit von der heutigen Seebühne Mörbisch, wurde schon in der Antike der helle, schöne und harte Leitha-Kalkstein abgebaut. Die Felsbrüche des Römersteinbruchs im burgenländischen St. Margarethen sind mittlerweile aber eher Kulturfreunden ein Begriff als Steinmetzen. Schon seit 1961 werden auf Teilen des Geländes alle fünf Jahre die St. Margarethener Passionsspiele abgehalten, in regelmäßigen Abständen machen hier Rock- und Popstars musikalische Station, und seit 1996 ist der Steinbruch spektakuläre Kulisse für die alljährlich veranstalteten Opernfestspiele. 2008 und 2009 von einem Architektenteam komplett umgebaut und adaptiert, finden nun 4700 Gäste hier Platz. Heuer steht übrigens Georges Bizets "Carmen" auf dem Programm.

2 Die Romantische: Felsenbühne Staatz. Winnetou reitet nicht mehr im Weinviertel. Doch auf die Karl-May-Festspiele am Fuße des Staatzer Bergs mit seiner Burgruine auf der Spitze folgte im Jahr 2000 eine Modernisierung der Bühne und der Umstieg auf das Musical-Genre. Die Felsenbühne Staatz ist heute mit 1200 Sitzplätzen eine der größten und auch ältesten Open-Air-Bühnen in Österreich und wird regelmäßig mit Musicals bespielt, darunter Kassenschlager wie "Les Misérables", "Jesus Christ Superstar" oder Bernsteins "West Side Story", insgesamt bisher 22 Produktionen. In diesem Jahr wird übrigens "Zorro" gegeben, und die Musical-Fassung der Roman-Adaption von Isabel Allende zur Jugendzeit des Helden mit der schwarzen Maske begleitet die Musik der Gipsy Kings.

3 Die Pittoreske: Felsenbühne Rathen. Auch in Sachsen ritt einst der edle Apache. Die Felsenbühne Rathen im Naturschutzgebiet des Nationalparks Sächsische Schweiz zählt zu den schönsten Naturtheatern Europas. Die imposanten Erhebungen der Rathenfelsen über der Naturbühne bieten eine traumhafte - manchmal fast schaurige - Umgebung für Open-Air-Inszenierungen verschiedener Art. Nach ersten "Winnetou"-Aufführungen feierten Klassiker wie "Der Freischütz" oder "Carmina Burana" ihre Premieren und zählen seither zum Repertoire des jährlichen Sommertheaters. Höhepunkte der Felsenbühnen-Festspiele in diesem Jahr: "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, die "West Side Story" und "Peter Pan".

4 Die Magische: Seebühne Bregenz. Zwei Kieskähne - einer für die Bühne, der andere fürs Orchester - waren im Jahr 1946 die erste Spielstätte und Ausgangspunkt für die erste Bregenzer Festwoche. Aus der einstigen Notlösung kurz nach dem Krieg, den schönsten Teil der Stadt, nämlich den Bodensee, zur Bühne zu machen, ist eine bis heute dauernde Erfolgsstory geworden. Und schon seit 1950 gibt es auch den Bregenzer Aufführungsstil, der den See nicht nur als Kulisse, sondern als zentralen Bestandteil der Aufführungen sieht. Ein wetterfestes Spektakel: Seit 1980 ist die Seebühne mit dem Festspielhaus verbunden, sodass bei Regen ins Trockene gewechselt werden kann. Nach einem in den Vorjahren umjubelten "Rigoletto" ist im heurigen Sommer "Madama Butterfly" auf der knapp 7000 Zuschauer fassenden Seebühne zu bewundern.

5 Die Märchenhafte: Seebühne Lunz. Das multifunktionale Kunstwerk von Hans Kupelwieser, inmitten alter Bäume am felsigen Nordufer des Lunzer Sees im niederösterreichischen Mostviertel, bildet zusammengeklappt an sommerlichen Badetagen einen beliebten Teil des Lunzer Seebads. Am Abend hebt sich die Stahl-Holz-Abdeckung, bewegt vom Gewicht des hochgepumpten Seewassers, und bildet das schützende Dach über den Betonstufen der Sitzreihen mit ihren 250 Plätzen. Der Blick des Publikums geht von hier über die Schwimmbühne - und den Schwan, der unerklärlicherweise und frei nach "Lohengrin" täglich um acht Uhr abends majestätisch an ihr vorbeigleitet - und den See auf die waldigen und felsigen Ufer gegenüber, ein feenhaftes Schauspiel im Abendlicht und bei ersten Dunstschleiern über dem grünsilbernen Wasser. Hier sind die "wellenklaenge" zu Hause, ein Festival für zeitgenössische Kunst. Klassik, Jazz und Folk, Volks- und Weltmusik und auch Puppenspiel finden auf und bei der Seebühne ein Podium, um sich auf kreative Art und Weise mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Ein verzauberter Ort.

6 Die Neue: Die Petzen - Bergfestival Fuzzstock. Am Anfang war die Idee, ein "Woodstock in den Kärntner Bergen" auf die Beine zu stellen und zu etablieren. Genauer gesagt, auf der Petzen, einem Bergmassiv der Karawanken im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien, südlich der Stadt Bleiburg. Mastermind des Festivals ist Herwig Zamernik, vulgo "Fuzzman", bekannte Figur aus der österreichischen Alternativ-/Indie-Pop-Szene und gleichzeitig begeisterter Bergsteiger. Vom Bergfestival "Fuzzstock", das heuer zum ersten Mal auf der Petzen stattfindet, sollen laut Initiator alle etwas haben, von der freien österreichische Kunstszene und natürlich den Gästen des Festivals bis zur ansässigen Touristik und Gastronomie, Plätze zum Campen sind gratis. Auf dem Programm: geschmackvolle, anspruchsvolle, aber trotzdem unterhaltsame Musik mit vorrangig heimischen Acts - von Fuzzman und seinem Team zusammengestellt - und einem Rahmenangebot von Lesungen, Kabarett, Erlebniswanderungen. Es soll laut Veranstalter kein "unpersönlicher Mega-Events" sein, sondern eine heimelige, ungezwungene und vor allem naturverbundene und persönliche Atmosphäre vermitteln.

7 Die Jubilarin: Walensee-Bühne. Die Veranstaltungsstätte gehört mit ihrer beeindruckenden Lage am Walensee, hinter dem sich imposant die sieben Churfirsten erheben, eine Bergkette im Schweizer Kanton St. Gallen, zu den schönsten Seebühnen der Schweiz. 2024 feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen, seit ihrer Gründung fanden bereits 450.000 Besucher ihren Weg in diese Hochburg des Musicals, nur 45 Minuten von Zürich entfernt. Zum runden Geburtstag der Bühne mit ihren 2000 Sitzplätzen im nächsten Jahr versprechen die Veranstalter ein ganz besonderes Highlight für alle Schweiz-Fans: "Heidi" kehrt in einer komplett neuen Musical-Version in einer berührenden Inszenierung zurück. Basis für das neue Musical bilden nach wie vor die 1880 ("Heidis Lehr- und Wanderjahre") und 1881 ("Heidi kann brauchen, was es gelernt hat") geschriebenen Bücher der Schweizer Autorin Johanna Spyri.

