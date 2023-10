Nepal: Götter am Dach der Welt

Ganz nah am Himmel. In Nepal liegen die höchsten Berge der Welt unmittelbar neben heißfeuchten Tiefebenen.

Schüchtern zeigt sich die fünfjährige Kumari der Menge. Die schwarze Schminke der Augen reicht bis zu den Ohren, der rote Punkt auf ihrer Stirn symbolisiert das "Auge der Weisheit". Pilgerreisende kommen von weit her, um sie zu sehen. An manchen Tagen haben sie Glück, an anderen zeigt sich das Mädchen nicht. In Nepal gilt sie als Inkarnation einer hinduistischen Göttin. Fotos sind verboten. "Kumari" bedeutet "Jungfrau". Bekommt sie ihre erste Regelblutung, wird sie in Ruhestand gehen. 100 Dollar wird sie pro Monat lebenslang erhalten.

Der dreistöckige Kumari-Tempel befindet sich mitten am Durbar Square - im Herzen Kathmandus, der Hauptstadt von Nepal. Das Gebäude ist eines der wenigen, das während des großen Erdbebens 2015 nur wenig zerstört wurde. Viele sehen darin den göttlichen Einfluss der Kumari. Rund 400 kleine Beben gibt es im Kathmandu-Tal pro Jahr. Die Zerstörung von 2015 ist noch immer sichtbar. In Trümmern von Palastflügeln des Durbar Square verkaufen Menschen Souvenirs.

Das gesamte Kathmandu-Tal wurde durch das Erdbeben rund einen Meter nach Süden geschoben. Kathmandu liegt auf 1313 Metern Seehöhe. Schlendert man durch die Stadt, liegt der Duft stetig glimmender Räucherstäbchen in der Luft. Darunter mischt sich jener von verbranntem Plastik und Abgasen. "Vom Erdbeben hat sich der Tourismus wieder erholt", sagt Reiseleiter Indra, der hier lebt. Die Menschen ließen sich nicht unterkriegen. Viele der eingestürzten Gebäude wurden wieder aufgebaut. Tagetesblumen säumen die Wege, Tausende Tauben belagern neu errichtete dreistöckige Pagoden. In der Nähe befindet sich der berühmte Asan-Markt. Dort treffen sieben große Wege aufeinander, einer davon ist mehr als 3000 Jahre alt. Händler verkaufen Gewürze, Blumen für Opfergaben, Himalaya-Salz.

"Der Himmel ist ein Mythos, Nepal ist Realität", heißt es in Nepal. Fünf der insgesamt 14 Gipfel, die weltweit über die 8000-Meter-Marke ragen, liegen in Nepal. Darunter der berühmte Mount Everest. Der Himalaya gilt als jüngstes Gebirge der Welt. Denn: Pro Jahr wächst es um zwei Zentimeter.

Das Volk der Sherpa gilt seit jeher als Hüter des heiligen Gebirges. Ihr Name bedeutet "Menschen aus dem Osten", sie sind bekannt für ihre körperliche Fitness. "Als Sherpa wird man geboren, das kann man nicht einfach werden", erklärt Indra. Menschen dieses Volks können die Gipfel des Himalaya meist ohne zusätzlichen Sauerstoff erklimmen. In Sanskrit heißt der Mount Everest "Sagarmatha", was so viel wie "Kopf des Himmels" bedeutet.

Nepal selbst wirkt wie ein Epizentrum der Spiritualität. Auf engstem Raum finden sich Sinnsucher, Wanderer, Extrembergsteiger und Kulturinteressierte. Knapp 30 Millionen Menschen leben in dem Himalaya-Staat. Mit einer Fläche von rund 150.000 Quadratkilometern ist Nepal so groß wie Bayern und Österreich zusammen. Alle erdenklichen Klimazonen liegen nah beieinander: Die eisigen Gipfel der Achttausender liegen nicht weit vom Dschungel der heißfeuchten Tiefebene Terai. Nur 17 Prozent von Nepals Fläche sind Flachland.

Der Chitwan-Nationalpark wurde 1973 als erster Nationalpark Nepals gegründet. Dort leben einige der letzten Exemplare bedrohter Tierarten, die besonderen Attraktionen des Parks sind das einhörnige Panzernashorn sowie der Bengalische Tiger. Dem Horn des Rhinozeros wird - fatalerweise - eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, den Knochen von Tigern eine heilende. Für bis zu 40.000 Euro werden diese Knochen gehandelt. Jagen ist zwar verboten, Wilderei aber immer noch ein großes Problem in Nepal. Als einstiges Jagdrevier des nepalesischen Adels beherbergt der Chitwan-Nationalpark heute rund 700 verschiedene Tierarten. 50 verschiedene Grasarten wachsen dort, manche davon bis zu neun Meter hoch.

Nach längerer Fahrt durch die meterhohen Gräser wird es ruhig. Der Reiseleiter ruft die Gruppe auf, still zu sein. Das Knattern des Jeeps verstummt. Etwa 20 Meter entfernt raschelt es im Gebüsch. Nach Minuten des Wartens lichtet sich die Sicht: Ein Panzernashorn streift durch das dichte Gestrüpp. Genüsslich kaut es Gras, schlackert mit den Ohren. Obwohl sich sein Bestand erholt hat, ist es noch immer ein Erlebnis, ein Rhinozeros zu sichten - auch für Ranger.

Im Gegensatz zu den Nashörnern in Afrika können jene in Nepal schwimmen. "Sie haben gelernt, sich im Lauf der Jahrhunderte anzupassen", erklärt Indra. Sie zu erspähen sei nicht immer leicht. Aber es gebe einen Trick: "Sie verrichten ihre Notdurft immer an derselben Stelle - zumindest für ein paar Tage." Schwieriger wird es bei Tigern. Die sind scheu und nachtaktiv.

Nach rund sechs Autostunden ist das Kathmandu-Tal wieder erreicht. Dort finden sich insgesamt sieben Unesco-Welterbestätten, darunter die Hindu-Tempel von Pashupatinath und Changu Narayan, drei Königsstädte und die buddhistische Stupa von Swayambhunath. Diese liegt im Nordwesten der Hauptstadt Kathmandu auf einem kleinen Hügel, Buddhas Augen überblicken in allen vier Himmelsrichtungen das Tal. Nur einen Steinwurf entfernt von Straßenlärm und Autohupen scheint die Welt still zu stehen.

Hier erzählt man sich die Legende von der Entstehung des Kathmandu-Tals: Vor Tausenden von Jahren bedeckte ein gigantischer See das gesamte Tal. Ein Lehrmeister namens Vipashi Buddha soll auf diesem See eine Lotusblume gepflanzt haben - als Symbol der ewigen Flamme. Ein Bodhisattva, also ein Erleuchteter, hörte von dieser ewigen Flamme und hielt sie als Zeichen für einen heiligen Ort, an dem eine neue Zivilisation erschaffen werden sollte. Mit einem Schwert soll er daraufhin eine Kerbe in die umliegenden Berge geschlagen haben, damit das Wasser abfließen konnte. So wurde das Tal freigelegt. Lange Zeit war Nepal das einzige hinduistische Königreich der Welt. Fragt man Nepalesen auf der Straße, ob sie Hinduisten oder Buddhisten seien, antworten sie üblicherweise mit Ja. "Die meisten Menschen fühlen sich beiden Religionen zugehörig", sagt Indra und lächelt. Tatsächlich sind 80 Prozent der Nepalesen dem hinduistischen Glauben zugeordnet, zehn Prozent dem Buddhismus, etwa sechs Prozent dem Islam.

Tibetische Gebetsfahnen wehen entlang der Tempel in Kathmandu, als Bitte um Befreiung von Leid. "Wenn die Fahnen wehen, werden die darauf gedruckten Gebete zu den Göttern geschickt", erklärt Indra. Und die wohnen in den Bergen, davon sind die Nepalesen überzeugt. Die Achttausender ragen imposant gen Himmel. In Kathmandu spielt der Alltag in seinem eigenen Rhythmus. An den Ecken wird das Nationalgericht Dal Bhat serviert, dazu ein kühles Bier der Marke Everest. Die Pilgerschar im Kumari-Tempel hatte Glück: Das Mädchen ließ sich im dreistöckigen Tempel im Herzen Kathmandus blicken. Nur für kurze Zeit.

INFORMATION:

Anreise: Mit Qatar Airways oder Emirates mit Zwischenstopp in Doha oder Dubai, www.qatarairways.com oder www.emirates.com

Natur: Der Chitwan-Nationalpark im Terai-Tiefland ist Nepals ältester und berühmt für seine Artenvielfalt, darunter die hoch gefährdeten Panzernashörner und Bengaltiger. Besichtigungen am besten zu Fuß oder mit dem Jeep. Von Elefantenritten ist aufgrund des Tierwohls abgeraten. chitwannationalpark.gov.np