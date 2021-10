Neuigkeiten vom Vogelschwarm

Die Luftfahrt ist zurück. Mehr Komfort, neue Routen über den Atlantik und zu anderen Sonnenzielen - die Airlines stellen ihre Programme vor.

Am Himmel tut sich was. Für vollständig geimpfte Reiselustige mit PCR-Test ist seit September der Atlantik wieder frei zur Überquerung. Einer Einreise nach Kanada für touristische Zwecke steht also nichts mehr im Wege. Air Canada etwa fliegt derzeit mehrmals wöchentlich mit der Boeing 787-9 Dreamliner von Wien nach Toronto - ein ideales Drehkreuz auch für weitere 25 Ziele in Kanada wie Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Ottawa, Halifax und andere. Aber auch circa zehn Ziele in den USA, darunter Metropolen wie ...