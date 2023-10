Niederschlesien: Ein Land voller Märchen und Wunder

BILD: SN/GÖ Am Heuscheuer blickt ein Affe aus Stein in die Landschaft.

Sogar von der Hölle direkt in den Himmel können Wandernde im bizarren Felsenlabyrinth am Heuscheuer aufsteigen. Zwei steinerne Ungetüme, jeweils gut 20 Meter hoch, lehnen sich aneinander und bilden zwischen sich einen Spalt, gerade groß genug, um beeindruckte Besucher durchzulassen. So düster ist es hier, dass man den Abschnitt eben "Hölle" genannt hat. Nach etlichen Stufen erreicht man den "Himmel": Hier tut sich ein Aussichtspunkt auf, der weit in das Glatzer Land schauen lässt: sanfte Hügel, viel Wald, da und dort ein spitzer Kirchturm, mittendrin der Hauptort Kłodzko, früher Glatz, mit seinen 25.000 Einwohnern.

BILD: SN/GÖ Hier wird’s eng ...

Niederschlesien gehört zu jenen Reisezielen, die näher liegen, als wir denken. Von Wien aus fährt man dorthin genauso weit wie etwa in den Pongau, nämlich gut 300 Kilometer. Hufeisenförmig umgibt das Sudetengebirge die Region. Der Landstrich gehörte nicht immer zu Polen. Es war umkämpftes Grenzland (Maria Theresia und Friedrich II.!) und immer wieder von neuen Bevölkerungsgruppen besiedelt. Von den Böhmen blieben die knödellastige Küche und das Bier, von den Preußen beeindruckende Festungen - und ein wahres Märchenschloss.

BILD: SN/GÖ Am Schauplatz der „Chroniken von Narnia“.

Der Palast der Marianne von Oranien-Nassau steht auf einer Anhöhe bei Kamieniec Ząbkowicki. Ein maurischer Palast samt einem weitläufigen Barockpark mit Springbrunnen und Wasserfällen. Oder: Alhambra trifft Versailles in Polen. Die bemerkenswerte Marianne führte ein für das mittlere 19. Jahrhundert sehr unkonventionelles Leben. Die Prinzessin von Preußen verließ ihren untreuen Gatten und lebte mit ihrem Kutscher und späteren Sekretär zusammen, mit dem sie einen Sohn hatte. Ein ungeheuerlicher Skandal für die adelige Gesellschaft. Dornröschen war Marianne beileibe keines, doch als nach Jahrzehnten des Verfalls und der Vernachlässigung in der kommunistischen Ära 2012 die Sanierung des Palasts begann, mussten sich die neuen Besitzer erst einmal durch meterhohes Gebüsch, Unkraut, Müll zu einer Ruine vorarbeiten. Die Wiederaufbauarbeiten laufen nach wie vor, doch in weiten Teilen ist schon wieder die alte Pracht des Juwels sichtbar.

BILD: SN/GÖ Wiederaufbau nach historischen Bildern im Palast.

Eine Neuentdeckung der anderen Art erlebte der Felsenpark Błędne Skały (Wilde Löcher). Der Pfad durch die Riesenfelsen von Błędne Skały erlebt an manchen Tagen einen Touristenansturm wie Hallstatt oder Venedig. Der Grund: Einige Szenen der Verfilmung von "Prinz Kaspian von Narnia" wurden hier gedreht. Die Fantasy-Landschaft, in der Lucy Pevensie im Film den Löwen Aslan trifft, gibt es wirklich. Davon wollen sich viele Fans persönlich überzeugen. Es empfiehlt sich, Wochenenden zu meiden. Denn dann herrschen Fußgängerstau und Selfie-Alarm auf dem Weg mit seinen vielen Engstellen, an denen Kopf und/oder Bauch eingezogen werden müssen. Wer die heile Welt auf dem Land sucht, findet sie auf Bauernhof-Unterkünften wie Kowalowe Wzgórze im kleinen Dörfchen Kamienic. Herzliche Gastlichkeit mit Ziegen, Schafen, Kühen und Pferden als Mitbewohnern wird auf dem Hof geboten, zum dem auch ein Teich gehört - und wenn zufällig auch noch gerade der Hufschmied vorbeischaut, ist vor allem für Kinder der Abenteuer-Urlaub perfekt.

BILD: SN/GÖ Der Hufschmied bei der Arbeit.

Begeistern lässt sich die junge Generation des digitalen Zeitalters auch von der Möglichkeit, selbst Papier herzustellen. In der Papiermühle in Duszniki-Zdrój kann jeder sein eigenes handgeschöpftes Kunstwerk schaffen und daneben viel über die Entwicklung des Papiermachens erfahren.

BILD: SN/GÖ Wallfahrtskirche von Wambierzyce.