Norddeutschland: Kanallängen voll Gelassenheit

Papenburg. Im Emsland liegt ein Venedig des Nordens in schönster Beschaulichkeit.

Während Venedig nach den großen Feierlichkeiten zum 1600-Jahre-Jubiläum schon den nächsten roten Teppich für die Biennale 2023 und das Filmfestival am Lido ausrollt, lässt es das Venedig des Nordens weitaus ruhiger angehen. Es ist Frühling, die Schiffe dümpeln vor sich hin. An der Doppelklappbrücke räumt Nino Bellini die Sonnenschirme aus seinem Ristorante und stellt sie auf die Terrasse am Hauptkanal.

Der Mann aus Corleone ist stadtbekannt für seine gute Pizza. Ein paar Häuser weiter öffnet Brunellos Eiscafé. Italiener gibt es hier reichlich, von La Roma bis La Luna, die Pizzeria Don Camillo, Da Mimo, San Marino, Piccola Strada, Pizza Pronto, Mamma Mia … ja, auch so heißt eines der italienischen Lokale in der Stadt der Kanäle. Cucina Italiana, wohin man schaut, dazu Brücken und Kanäle, die als schmale Wasserstraßen direkt bis ins Zentrum der Stadt führen. Venedig? Ja, hier liegt ein Venedig des Nordens, wie die Stadt Papenburg bei Wikipedia offiziell mit dem Beinamen nach dem großen italienischen Vorbild heißt.

Und was gut ist, vervielfacht sich eben gern. Ist eine Stadt mit Wasserwegen und Brücken reich gesegnet, wird sie schnell als Little Venice bezeichnet. Zu den bekanntesten Kleinen Venedigs gehört Augsburg mit seinem romantischen Lechviertel, in Frankreich wird Sète zum "Klein-Venedig des Languedoc" und das elsässische Städtchen Colmar zu Petite Venise. Dazu listet Wikipedia offiziell zwölf Städte als Venedig des Nordens, darunter Amsterdam und Brügge, Kopenhagen und Stockholm, Emden und eben Papenburg.

Hier, in der Stadt der Kreuzfahrtschiffe, stellt man das Licht jedoch gern unter den Scheffel und posaunt den Beinamen nicht laut heraus. Sondern bemerkt, wie der erste morgendliche Espresso-Trinker im Bellinis: "Venedig des Nordens, nein, das müssen wir keinem erzählen. Wir wissen ja, dass wir es sind." Fest steht, dass Papenburg mit einer gesamten Länge von über vierzig Kilometern deutlich mehr Kanallänge aufzuweisen hat als das Original in Norditalien. Hier ziehen sich 141 Brücken über die Wasserstraßen, formenreich zum Drehen, Klappen oder als Bogen erbaut. Papenburgs Ponte di Rialto spannt sich als fotogene Doppelklappbrücke am oberen Hauptkanal, und der venezianische Markusdom heißt hier im Emsland eben St. Antonius - und zwar der von Padua, schon wieder Italien. Und diente in Venedig der Campanile di San Marco den Schiffen lange Zeit als Leuchtturm, hat hier im Hauptkanal noch heute das Wahrzeichen der Stadt, die Friederike von Papenburg, direkt unter dem Langen Anton, dem Kirchturm, und dem schmucken Rathaus festgemacht.

Die Stadt im Emsland ist umgeben von Wasser: im Süden der Küstenkanal, im Westen der Dortmund-Ems-Kanal und die Ems, die Papenburg zum südlichsten deutschen Seehafen macht. Rundum prägen Kanäle das Stadtbild, von Oben- bis Untenende, und bilden ein wasserreiches Netz. Entstanden sind sie, um das Moor zu entwässern. Um 1630 wurde hier die erste Moorkolonie und damit die größte deutsche Fehnsiedlung errichtet.

Heute erinnert das Von-Velen-Freilichtmuseum am Splittingkanal an die uralte Fehnkultur und die Fehntjer, die sich einst redlich mühten, die Moorflächen zu Weide- und Ackerland zu machen. Nachdem keine 15 Kilometer entfernt beim Nachbarn in den Niederlanden 1599 die älteste Moor-Kolonie entstand, wurden auch hier im Emsland rasch die ersten Wijken zur Entwässerung gegraben. Den gestochenen Torf transportierte man auf Kähnen, um ihn als Brennmaterial zu verkaufen. So entstanden die ersten Moorsiedlungen. Noch heute erinnern Orte an diese Herkunft, wie Augustfehn im Ammerland oder Wittefehn im Emsland. Die Endung "fehn" steht dabei immer für "Moor".

Zwei der Fehntjer stehen noch heute am Splittingkanal und tun so, als würden sie gerade ein Boot durchs Wasser ziehen. Das Gewicht des schwer beladenen Lastenkahns liegt gefühlt auf dem Brustkorb des Voranschreitenden. Eingespannt im Gurt steht er da etwas einsam am Treidelpfad, auf dem Schiff türmt sich der Torf. Hinten hält ein zweiter Treidler, auch er in einfacher Joppe und hölzernen Clogs, den voll beladenen Kahn mit einer Stange auf Kurs. Die beiden Skulpturen zeigen die Tradition des Schiffe-Treidelns, bei dem ein Mann an einem Seil bis zu zehn Lastkähne am Treidelpad hinter sich herzog. Heute ankern etliche originalgetreue Nachbauten in den Kanälen, vor allem im Hauptkanal: Hier liegen die Brigg "Friederike von Papenburg" als schmucker Rahsegler des 18. Jahrhunderts, die Kuff "Margaretha von Papenburg" und die friesische Tjalk "Thekla von Papenburg". Die friesische Schmack "Gesine von Papenburg" ist heute noch fahrbereit.

Wenige Kilometer weiter, auf der Ems, wird ebenfalls ein Schiff bugsiert. Zwei Schlepper halten es auf Kurs. Das neu fertiggestellte, 17 Deck hohe Kreuzfahrtschiff der Triton-Klasse wird von der Papenburger Meyer Werft über die Ems auf die Nordsee überführt. Die Emslotsen manövrieren den mehrere Häuser hohen Koloss wie üblich rückwärts durch die schmale Seefahrtstraße. Wenn die Riesen der Meere ausgeschifft werden, zieht das jedes Mal Tausende Menschen aus nah und fern an die Ems. Die besten Shipspotting-Plätze entlang der 45-Kilometer-Passage werden auf Insider-Plattformen von Fotografen und Kreuzfahrtbloggern geteilt. Wenn dann die Giganten der Meere die Ems hinunterfahren, sieht es aus, als gleite ein riesiges Schiff über die grünen Wiesen Ostfrieslands.

Die Meyer Werft ist als größter Arbeitgeber der Stadt auch die wichtigste Sehenswürdigkeit. 250.000 Besucher besichtigen jedes Jahr die Werft, die 1795 von Willm Rolf Meyer als Holzschiffswerft am Hauptkanal gegründet wurde. 1872 stellte man auf Stahl um - und erntete im Emsland zunächst einmal großes Gelächter, dass man Schiffe aus einem Material bauen wollte, das versinkt, sobald man es ins Wasser wirft. Heute werden hier mit 3000 Mitarbeitern für weltbekannte Reedereien Kreuzfahrtschiffe gebaut. Die Werft besitzt nicht nur das größte überdachte Trockendock der Welt, sondern setzt auch auf moderne Flüssigerdgas-Antriebe. Von Papenburg aus gehen die Kreuzfahrtriesen dann in alle Welt - und einige von ihnen sieht man sogar an der Lagunenstadt Venedig vorbeiziehen.



INFORMATION

Fehnland: Torfhütten, Moorkunde und Fehnhäuser. Spökenkiekertouren, Tee und Pfannkuchen, www.von-velen-anlage.de

Schiffe: Besucherzentrum der Meyer Werft, www.besucherzentrum-meyerwerft.de

Mühlen: Holländer- und Bockwindmühlen am Hauptkanal, Stadtpark, Umländerwiek und Wiek. www.papenburger-muehlen.de

Weitere Auskünfte zu Stadt und Land:

www.papenburg.de, www.germany.travel