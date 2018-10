Norderney: Zwischen Watt und Wolken

Deutschlands ältestes Nordseebad ist dabei, das etwas altbackene Kurort-Image abzustreifen. Die ostfriesische Insel Norderney punktet mit herbem Charme und als ein Ganzjahresziel für Ruhesuchende.

Die Begrüßung war friesisch-herb: am Hafen nach der Ankunft mit der Fähre von Norddeich fragt eine Frau den Fahrer des kleinen Inselbusses: "Ich muss zur Georgshöhe, fahren Sie da hin?" - "Ich bleib sogar stehen", kam die Antwort. Moin, Moin, willkommen auf Norderney, dem ältesten Nordseebad Deutschlands. So schroff, wie solche knappen Worte für österreichische Ohren klingen, ist das aber meist nicht gemeint. So kühl sie oft wirken mögen, in Wahrheit sind die meisten Nordlichter sehr freundlich und haben das Herz auf dem rechten Fleck.