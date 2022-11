Nordwestafrika: Zu Besuch im Land der Mauren

Mauretanien. Das Land der Mauren liegt ein wenig weg vom touristischen Schuss. Wer es wüst will, ist hier gut aufgehoben.

Der Mann in lila Sneakers sagt "Merci". Er sieht ein wenig aus wie Matthias Jaissle, aber offenbar ist er Zöllner. Gerade hatte er ein Visum eingeklebt, dafür viele Dollars in bar kassiert und keine Quittung ausgestellt. Mauretanische Botschaften in Europa stellen keine Visa mehr aus. Aber jetzt bin ich da. Und außer mir niemand.

Die Dschumhüriyya al-Islammiyya al-Müritaniyya, die Islamische Republik Mauretanien, drei Mal so groß wie Deutschland und der elftgrößte Staat Afrikas, liegt im nordwestlichen Teil des Kontinents. Seit 1960 unabhängig, grenzt das Land im Süden an Senegal, im Norden und Osten an Algerien, Mali und Westsahara. Es gibt touristenfreundlichere Nachbarn. 90 Prozent der Landesfläche sind schattenfreie Wüste, ohne große Erhebungen, mit ganz wenig Dornbusch und einer unbesiedelten Atlantikküste. Hinter dem Horizont liegen die Kanarischen Inseln. Viele wollen dort hin. Ich komme von dort her.

Die ehemalige französische Kolonie war stets ein wenig widerborstig und mag Paris nicht besonders. Dafür China, das dem rohstoffreichen Land Straßen asphaltiert und einen neuen Flughafen ins Niemandsland gestellt hat: 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nouakchott steht nunmehr ein mächtiger Klotz in der Wüste, wo es weder Cafeterias noch Mietwagenfirmen und schon gar nicht Touristeninformation oder gar Lautsprecherdurchsagen gibt. Der einzige Bankomat ist außer Betrieb. Dafür sehr viel Klimaanlage für noch mehr Leute in Uniform, die nicht mehr als ein paar Flüge täglich abzufertigen und daher viel Freude mit Ausländern haben, siehe oben.

Gut, dass Sebastien mit seinem Pick-up vor der Halle wartet wie abgemacht. Denn öffentliche Verkehrsmittel in die Stadt gibt es nicht, offizielle Taxifahrer auch nicht, dafür gebührenpflichtige leere Parkplätze für Hunderte Autos. Wer dort je parken soll, ist nur eines der zahlreichen Rätsel in einem zwielichtigen Sahel-Staat, wo es Sklaverei immer noch ganz offiziell gibt. Bloß tragen die Sklaven von heute keine Ketten mehr und sind auch nicht nummeriert.

600.000 soll es geben, die Schulden abarbeiten müssen.

Vielleicht bald auch für jene Touristen, für die China in Flughafennähe gigantische Hotelbetonburgen mitten im Nichts an den Atlantik stellt - fertig ist gar nichts, und die Securitys dort gießen derzeit hauptberuflich Palmenschösslinge. Das Strandcafé daneben ist bereits in Betrieb: Ein paar ausgebleichte Sonnenschirme, darunter morsche Liegen. Ein bunt geschmücktes Kamel mit Sattel, auf dem man reiten könnte, wartet auf Gäste. Im Angebot sind Al Mechwi (Fleisch, im erhitzten Sand gegart), ziemlich süßer Tee und Zrig, ein gekühltes Getränk aus Joghurt oder Milch, Wasser und Zucker. Dumm nur, dass der kalte Kanarenstrom vor der Küste die Strände oft in ein Nebelmeer hüllt.

Sebastien, ein französischer Expat, betreibt die Auberge Le Triskell im Stadtteil Las Palmas, mitten in der Hauptstadt. Überdimensional breite Staubstraßen mit vielen Schlaglöchern überall, ein paar Privatkindergärten und hohe weiße Mauern mit Palmen dahinter: Das ist das Botschaftsviertel. Hier sind weniger Ziegenherden als sonst wo unterwegs, und die Sicherheitsleute waschen sandige Toyota Landcruiser auf offener Straße strahlend weiß. Sisyphus lässt grüßen.

Nouakchott ist ein unendliches Meer von Hütten geworden und franst an den Rändern zunehmend aus. 1958 am Reißbrett als neue Hauptstadt für 30.000 Menschen entworfen, leben hier heute mehr als ein Viertel der 4,6 Millionen Einwohner des Landes, dessen Gesellschaft bis vor wenigen Jahrzehnten vom Nomadenleben geprägt war. Öffentlichen Verkehr gibt es keinen, auch keine offiziellen Taxis - wer nicht allzu viel marschieren und zugleich Menschen wirklich hautnah kennenlernen will, klettert in Sammeltaxis, wenn auf der Rückbank noch ein Schoßplatz frei ist - das sind oft hupende alte Mercedes und Peugeots in den letzten Zuckungen ihres Autolebens, und genau so hört es sich an.

Die Viertel heißen Arafat oder Riad, Straßennamen gibt es selten, Asphalt so gut wie nie. Dafür viel Plastik und Styropor, das die Sahel-Winde durch die Stadt fegen. Die hat außer einer Kreuzung mit viel Stau zwischen Avenue Abdel Nasser und Avenue Général de Gaulles kein Zentrum. Dort ist auch das Nationalmuseum, das für archäologische Funde und mauretanische Volkskunst gerade zwei Räume braucht, wenn es geöffnet hat, was bisweilen vorkommt. Zählkarten sind nicht erforderlich, ganz ohne Covid.

Im Le Triskell stehen oben auf dem Flachdach über dem Restaurant kleine Zelte, gut verzurrt, mit Ventilator und Mückennetz über dem gusseisernen Bett: Single Room auf Mauretanisch, wer es spartanisch liebt. Das hat Tradition in einem Land, wo das Leben im Zelt außerhalb der Städte für viele immer noch Alltag ist - nicht nur der Zeltmarkt hinter der Koutoubia-Moschee, gesponsert von Marokko, boomt. Viel höher hinauf kommt man in ganz Nouakchott nicht, denn nur ein paar Regierungsgebäude sind mehr als dreistöckig - und für Besucher tabu. Fußgängerzonen, grüne Parks oder gar Aussichtstürme? Ein Tässchen Minztee im behaglichen Schanigarten? Fehlanzeige. Der Info-Kiosk vor dem Tourismusministerium ist verriegelt. Das Institut National des Arts mag keine Besucher, wie die Soldaten, die auf der Veranda davor Karten spielen, unmissverständlich klarstellen.

Mamo Pizza hat zu Mittag geschlossen, und das Café Phönix sperrt vor Einbruch der Dunkelheit, aus Sicherheitsgründen, zu - mehr als Fast Food hätte es nicht einmal dort gegeben. Gemüse? "Kommt manchmal aus dem Senegal, die haben mehr Wasser", sagt Sebastien. Die lokalen Reisebüros hinter dem Zentralmarkt, wo ganze Kolonnen von Eselkarren für den Lieferservice sorgen, bieten vor allem Fahrten nach Mekka an, keine 4WD-Wüstentouren ins mauretanische Hinterland, wo die Asphaltstraßen irgendwann enden - die N3 etwa, die "Route de l'Espoir", die "Straße der Hoffnung" Richtung Mali.

Dort gibt es viel milchiges Gelb und Braun und Beige im Land, je nach Sonnenstand. Und Stille, vom nächtlichen Brüllen der Kamele abgesehen. Wer es bunter will, muss zum Fischerhafen Port des Pêcheurs in Nouakchott, wo jeden Nachmittag archaische Boote an Land gezogen werden und der Fang sogleich verarbeitet wird. Wer es etwas lauter und viel schmutziger will, klettert auf den Iron Ore Train im Norden des Landes, einen der längsten Erzfrachtzüge der Welt, der mehrmals wöchentlich quer durch die Sahara zur Küstenstadt Nouadhibou verkehrt - drei Kilometer lang, 250 Waggons, für 700 lange Kilometer benötigt er 17 bis 25 Stunden. Ob eine Mittelstreckenfahrt im Sammeltaxi auf Dauer gemütlicher ist, muss offen bleiben. Merci, Mauretánie!



Info: Visumpflicht für EU-Staatsbürger, erhältlich bei Einreise am Flughafen Nouakchott. 4WD-Touren zu alten Karawanenstädten (Unesco-Weltkulturerbe) im Nordwesten sind aktuell mit Reisewarnung versehen, siehe www.bmeia.gv.at.