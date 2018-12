Nur echt mit 25 Zacken

Die Herrnhuter Sterne. Sie gelten als Ursprung aller Weihnachtsgestirne und verweisen mit ihrem Namen auf eine reiche Geschichte.

Rot und Weiß - Farben, die für die Reinheit und das Blut Christi stehen, die

Geburt und Sterben symbolisieren. In diesen Farben leuchtete der erste der heute wohl bekanntesten Weihnachtssterne. Und

unterstrich so seine Bedeutung wie auch seine christliche Herkunft. Der Ort Herrnhut, der sich in der Oberlausitz zwischen Bautzen und Zittau versteckt, wurde 1722 von böhmischen und mährischen Glaubensflüchtlingen gegründet. Sie begaben sich unter die Obhut des Reichsgrafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, dessen Familie um

ihres evangelischen Glaubens willen Österreich hatte verlassen müssen. Der Pietist und Religionsreformer stellte den Flüchtlingen Teile seines Landbesitzes zur Verfügung. Die spätere Evangelische Brüder-Unität oder Herrnhuter Gemeine dankte es ihm. Sie baute eine Siedlung auf, in der Standes- und Konfessionsgrenzen unbedeutend wurden, setzte sich für die Gleichstellung der Frau ein und gründete Schulen, Kindergärten, Altenheime. Bis heute prägt die Brüder-Unität das Leben in Herrnhut.