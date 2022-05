Oberösterreich: "Reiten wie in Kanada"

Pferdeland Nationalpark Kalkalpen. Die Region hat sich auf eine Nische spezialisiert und wirbt mit unberührter Natur um Pferdeliebhaber.

Pießling hat zweifellos bessere Tage hinter sich. Die Gebäude des längst aufgelassenen Sensenwerks in der Ortschaft am gleichnamigen Bach verfallen allmählich. Rund 500 Menschen hätten zu seiner Schulzeit noch in dem Dorf in der Gemeinde Roßleithen im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf an der Krems gelebt, erzählt Manfred Schmidleitner zu Beginn des rund 35 Kilometer langen Ausritts an einem Wochenende Mitte April. Mittlerweile gebe es nur noch rund 30 Einwohnerinnen und Einwohner.

