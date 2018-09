Oktoberfest: Weißwurscht hat immer Saison

Es ist wieder so weit. Richtig schön ist München jedoch abseits der Wiesn.

Ein sonniges Herbstwochenende steht an. Also

ab zum Salzburger Hauptbahnhof und nichts wie ab mit dem nächsten Zug nach München. Vom Hauptbahnhof geht's am besten weiter zum Stachus, um von dort aus zur Top-Sehenswürdigkeit Münchens zu kommen: der Frauenkirche. Unübersehbar. Drinnen ist der 109 Meter lange spätgotische Backstein-Dom eine Oase der Ruhe. Die beste Aussicht auf die 1488 eingeweihte Kirche bietet der Alte Peter, ein Kirchturm, der wenige Hundert Meter entfernt ist. Perfekt ist von dort aus auch der Blick auf das Top-2-Wahrzeichen - das Neue Rathaus am Marienplatz. Wenn man, wie wir, samstags um zwölf Uhr auf den Platz kommt, scheint das öffentliche Leben aber für gut zehn Minuten stillzustehen - und alle Blicke richten sich nach oben: Denn das Glockenspiel im Erker über dem Rathaus-Haupteingang legt los.